В эту дату отмечается День изобретения шпрот и День неотложной медицинской помощи.

Праздник 27 мая - Сегодня отмечается День изобретения шпрот, День неотложной медицинской помощи, День защиты от солнца, Кaтoличecкий дeнь пaмяти cвятoгo Aвгуcтинa Кeнтepбepийcкoгo. 27 мая - 147-й день года (148-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 218 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

27 мая праздник отмечается в разных странах по всей планете - посмотрите, что именно встречают сегодня:

День детей - Нигерия .

. Серый день, День памяти павших, День поминования, День скотча, День виноградного эскимо, День "Нечего бояться" - США .

. День языков коренных народов - Перу .

. День вооруженных сил - Никарагуа .

. День примирения - Австралия .

. Весенний банковский выходной - Великобритания .

. День велосипеда - Канада .

. День отмены рабства - Гваделупа, Сен-Мартен.

День сопротивления - Франция .

. День матери - Боливия .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна 27 мая не отмечает ничего, поэтому украинцы могут присоединиться к любому международному торжеству.

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Важные события в истории 27 мая

1647 - в штате Массачусетс казнена (повешена) первая ведьма - Ача Янг (Alse Young).

1657 - Священная Римская империя обязалась помочь Польше в борьбе с украинским казачеством.

1679 - в Англии принят Habeas Corpus Act - акт о гарантиях прав личности.

1753 - завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.

1794 - императрица Екатерина ІІ издала рескрипт об основании нового города и порта в Хаджибее и утвердила первый генеральный план города Одессы.

1844 - послана первая депеша по способу Морзе.

1895 - английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

1922 - Ватикан выступил с резкой критикой планов создания еврейского государства на территории Палестины.

1926 - в городке Ганнибал (шт. Миссури) воздвигнут памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру.

1930 - Ричард Дрю запатентовал "прозрачную целлофановую липкую ленту" - скотч. Новинку использовали для защиты стекла автомашины при покраске.

1937 - в Сан-Франциско торжественно открылся мост "Золотые ворота".

1950 - теледебют Фрэнка Синатры на канале NBC.

1977 - вышел сингл панк-группы Sex Pistols "God Save the Queen". Песня была сразу же запрещена для британского радиовещания, но тем не менее заняла первое место в списках бестселлеров.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому календарю отмечают праздник 27 мая - день памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, перенесение мощей святителей Киевских Киприана, Фотия, Ионы, Иоанна Русского, исповедника. По старому стилю христиане Дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Иcидopa Χиoccкoгo и Дeнь пaмяти блaжeннoгo Иcидopa Твepдиcлoвa.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 27 мая

Приметы 27 мая гласят - в эту дату лучше не возвращаться домой, если по пути обнаружили, что что-то забыли, иначе день пройдет неудачно. Особенно нежелательно делать это утром - так еще выше шансы навлечь беду.

Народные приметы о погоде 27 мая:

мало ласточек - в ближайшие дни будет холодно;

день ясный и солнечный - огурцы хорошо уродятся;

холодно - лето тоже окажется прохладным.

Наши предки в старину посвящали 27 мая работе с растениями - считалось, что в этот день можно и нужно ухаживать за посадками на огороде. Есть примета - можно высадить какой-нибудь кустарник и загадать желание. Когда он зацветет - тогда задуманное сбудется.

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