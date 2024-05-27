Праздник 27 мая - Сегодня отмечается День изобретения шпрот, День неотложной медицинской помощи, День защиты от солнца, Кaтoличecкий дeнь пaмяти cвятoгo Aвгуcтинa Кeнтepбepийcкoгo. 27 мая - 147-й день года (148-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 218 дней.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 27 мая
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 27 мая
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
27 мая праздник отмечается в разных странах по всей планете - посмотрите, что именно встречают сегодня:
- День детей - Нигерия.
- Серый день, День памяти павших, День поминования, День скотча, День виноградного эскимо, День "Нечего бояться" - США.
- День языков коренных народов - Перу.
- День вооруженных сил - Никарагуа.
- День примирения - Австралия.
- Весенний банковский выходной - Великобритания.
- День велосипеда - Канада.
- День отмены рабства - Гваделупа, Сен-Мартен.
- День сопротивления - Франция.
- День матери - Боливия.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна 27 мая не отмечает ничего, поэтому украинцы могут присоединиться к любому международному торжеству.
Важные события в истории 27 мая
- 1647 - в штате Массачусетс казнена (повешена) первая ведьма - Ача Янг (Alse Young).
- 1657 - Священная Римская империя обязалась помочь Польше в борьбе с украинским казачеством.
- 1679 - в Англии принят Habeas Corpus Act - акт о гарантиях прав личности.
- 1753 - завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.
- 1794 - императрица Екатерина ІІ издала рескрипт об основании нового города и порта в Хаджибее и утвердила первый генеральный план города Одессы.
- 1844 - послана первая депеша по способу Морзе.
- 1895 - английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.
- 1922 - Ватикан выступил с резкой критикой планов создания еврейского государства на территории Палестины.
- 1926 - в городке Ганнибал (шт. Миссури) воздвигнут памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру.
- 1930 - Ричард Дрю запатентовал "прозрачную целлофановую липкую ленту" - скотч. Новинку использовали для защиты стекла автомашины при покраске.
- 1937 - в Сан-Франциско торжественно открылся мост "Золотые ворота".
- 1950 - теледебют Фрэнка Синатры на канале NBC.
- 1977 - вышел сингл панк-группы Sex Pistols "God Save the Queen". Песня была сразу же запрещена для британского радиовещания, но тем не менее заняла первое место в списках бестселлеров.
Какой сегодня церковный праздник
Православные верующие по новому календарю отмечают праздник 27 мая - день памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, перенесение мощей святителей Киевских Киприана, Фотия, Ионы, Иоанна Русского, исповедника. По старому стилю христиане Дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Иcидopa Χиoccкoгo и Дeнь пaмяти блaжeннoгo Иcидopa Твepдиcлoвa.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 27 мая
Приметы 27 мая гласят - в эту дату лучше не возвращаться домой, если по пути обнаружили, что что-то забыли, иначе день пройдет неудачно. Особенно нежелательно делать это утром - так еще выше шансы навлечь беду.
Народные приметы о погоде 27 мая:
- мало ласточек - в ближайшие дни будет холодно;
- день ясный и солнечный - огурцы хорошо уродятся;
- холодно - лето тоже окажется прохладным.
Наши предки в старину посвящали 27 мая работе с растениями - считалось, что в этот день можно и нужно ухаживать за посадками на огороде. Есть примета - можно высадить какой-нибудь кустарник и загадать желание. Когда он зацветет - тогда задуманное сбудется.