В эту дату отмечается День загадывания желаний, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей.

Праздник 28 июля - День загадывания желаний, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, День крещения Руси, День бутылки мира, Всемирный день охраны природы, Всемирный день борьбы с гепатитом.

28 июля - 209-й день года (210-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 156 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

28 июля праздник отмечается в разных государствах - узнайте, что именно в эту дату отмечают люди в других странах:

Видео дня

День победы над фашизмом - Сан-Марино .

. День футбола, День сообразительной тети, День молочного шоколада, День аквапарка, День работников торговли, День родителей - США .

. День работников торговли - Казахстан .

. День дерева - Австралия .

. День независимости - Перу .

. День отца - Доминикана .

. День рождения короля - Таиланд.

Восхождение на Святую Гору - Ирландия.

День учреждений - Испания.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране 28 июля отмечается День работников торговли.

Важные события в истории 28 июля

1586 - Сэр Томас Хэрриот привёз в Великобританию и Ирландию картофель.

1821 - Перу объявила независимость от Испании.

1834 - Открытие Киевского университета им. св. Владимира.

1847 - Поселения Лондон и Брентфорд (Онтарио, Канада) получили статус городов.

1851 - Впервые в мире сфотографировано (запечатлено на дагеротипе) полное солнечное затмение.

1858 - Отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации, Французский фотограф и карикатурист Феликс Надар, запатентовавший в 1855 году идею использования аэрофотографии для изготовления карт и целей разведки, провёл первую в истории аэрофотосъёмку, совершив для этого подъём на аэростате.

1862 - В штате Монтана (США) найдено золото, что вызвало золотую лихорадку.

1866 - Принят закон, позволяющий использование в США метрической системы.

1868 - Принята 14-я поправка к Конституции США, обеспечивающая гражданство любому человеку, родившемуся на территории США. Главной целью поправки было обеспечить гражданство бывшим темнокожим рабам.

1896 - Во Флориде основан город Майами.

1916 - В Англии запрещён импорт опиума и кокаина.

1951 - Премьера мультфильма Уолта Диснея "Алиса в Стране чудес".

1980 - Перу приняла конституцию.

1991 - Создан Союз офицеров Украины.

1992 - В Афганистане женщинам запрещено появляться на телевидении.

1995 - Индийские власти приняли решение о переименовании города Бомбей в Мумбаи.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают 28 июля праздник - день памяти апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, преподобного Моисея, чудотворца Киево-Печерского. По старому стилю верующие встречают день крещения Руси, день памяти святого равноапостольного Владимира, Собор Киевских святых, день памяти мученика Кирика и мученицы Иулитты, день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 28 июля

В этот день приметы советуют провести время со своими родными и близкими - если последовать совету, отношения укрепятся. Мужчинам нужно взять на себя все домашние заботы - в день святой Иулитты женщины должны отдыхать. Также желательно хорошо вымыть окна и открыть их - свежий воздух принесет в жилище счастье и благополучие.

Народные приметы о погоде 28 июля:

липа желтеет - осень наступит поздно;

вечерний туман предупреждает об утреннем дожде;

громко стрекочут кузнечики - будет засуха;

жуки летают низко - к хорошей погоде.

Категорически запрещено 28 июля ссориться с родными - это приведет к длительному конфликту. Нельзя ночью смотреть на небо - если увидите падающую звезду, то навлечете на себя беды. Нежелательно в эту дату начинать новые дела - они не принесут успеха и не будут удачными.

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