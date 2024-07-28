Что можно и нельзя делать 28 июля - приметы / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Праздник 28 июля - День загадывания желаний, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, День крещения Руси, День бутылки мира, Всемирный день охраны природы, Всемирный день борьбы с гепатитом.

28 июля - 209-й день года (210-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 156 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

28 июля праздник отмечается в разных государствах - узнайте, что именно в эту дату отмечают люди в других странах:

Видео дня
  • День победы над фашизмом - Сан-Марино.
  • День футбола, День сообразительной тети, День молочного шоколада, День аквапарка, День работников торговли, День родителей - США.
  • День работников торговли - Казахстан.
  • День дерева - Австралия.
  • День независимости - Перу.
  • День отца - Доминикана.
  • День рождения короля - Таиланд.
  • Восхождение на Святую Гору - Ирландия.
  • День учреждений - Испания.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране 28 июля отмечается День работников торговли.

Важные события в истории 28 июля

  • 1586 - Сэр Томас Хэрриот привёз в Великобританию и Ирландию картофель.
  • 1821 - Перу объявила независимость от Испании.
  • 1834 - Открытие Киевского университета им. св. Владимира.
  • 1847 - Поселения Лондон и Брентфорд (Онтарио, Канада) получили статус городов.
  • 1851 - Впервые в мире сфотографировано (запечатлено на дагеротипе) полное солнечное затмение.
  • 1858 - Отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации, Французский фотограф и карикатурист Феликс Надар, запатентовавший в 1855 году идею использования аэрофотографии для изготовления карт и целей разведки, провёл первую в истории аэрофотосъёмку, совершив для этого подъём на аэростате.
  • 1862 - В штате Монтана (США) найдено золото, что вызвало золотую лихорадку.
  • 1866 - Принят закон, позволяющий использование в США метрической системы.
  • 1868 - Принята 14-я поправка к Конституции США, обеспечивающая гражданство любому человеку, родившемуся на территории США. Главной целью поправки было обеспечить гражданство бывшим темнокожим рабам.
  • 1896 - Во Флориде основан город Майами.
  • 1916 - В Англии запрещён импорт опиума и кокаина.
  • 1951 - Премьера мультфильма Уолта Диснея "Алиса в Стране чудес".
  • 1980 - Перу приняла конституцию.
  • 1991 - Создан Союз офицеров Украины.
  • 1992 - В Афганистане женщинам запрещено появляться на телевидении.
  • 1995 - Индийские власти приняли решение о переименовании города Бомбей в Мумбаи.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают 28 июля праздник - день памяти апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, преподобного Моисея, чудотворца Киево-Печерского. По старому стилю верующие встречают день крещения Руси, день памяти святого равноапостольного Владимира, Собор Киевских святых, день памяти мученика Кирика и мученицы Иулитты, день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 28 июля

В этот день приметы советуют провести время со своими родными и близкими - если последовать совету, отношения укрепятся. Мужчинам нужно взять на себя все домашние заботы - в день святой Иулитты женщины должны отдыхать. Также желательно хорошо вымыть окна и открыть их - свежий воздух принесет в жилище счастье и благополучие.

Народные приметы о погоде 28 июля:

  • липа желтеет - осень наступит поздно;
  • вечерний туман предупреждает об утреннем дожде;
  • громко стрекочут кузнечики - будет засуха;
  • жуки летают низко - к хорошей погоде.

Категорически запрещено 28 июля ссориться с родными - это приведет к длительному конфликту. Нельзя ночью смотреть на небо - если увидите падающую звезду, то навлечете на себя беды. Нежелательно в эту дату начинать новые дела - они не принесут успеха и не будут удачными.

Вас также могут заинтересовать новости: