Праздник 28 июля - День загадывания желаний, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, День крещения Руси, День бутылки мира, Всемирный день охраны природы, Всемирный день борьбы с гепатитом.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 28 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 28 июля
28 июля - 209-й день года (210-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 156 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
28 июля праздник отмечается в разных государствах - узнайте, что именно в эту дату отмечают люди в других странах:
- День победы над фашизмом - Сан-Марино.
- День футбола, День сообразительной тети, День молочного шоколада, День аквапарка, День работников торговли, День родителей - США.
- День работников торговли - Казахстан.
- День дерева - Австралия.
- День независимости - Перу.
- День отца - Доминикана.
- День рождения короля - Таиланд.
- Восхождение на Святую Гору - Ирландия.
- День учреждений - Испания.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране 28 июля отмечается День работников торговли.
Важные события в истории 28 июля
- 1586 - Сэр Томас Хэрриот привёз в Великобританию и Ирландию картофель.
- 1821 - Перу объявила независимость от Испании.
- 1834 - Открытие Киевского университета им. св. Владимира.
- 1847 - Поселения Лондон и Брентфорд (Онтарио, Канада) получили статус городов.
- 1851 - Впервые в мире сфотографировано (запечатлено на дагеротипе) полное солнечное затмение.
- 1858 - Отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации, Французский фотограф и карикатурист Феликс Надар, запатентовавший в 1855 году идею использования аэрофотографии для изготовления карт и целей разведки, провёл первую в истории аэрофотосъёмку, совершив для этого подъём на аэростате.
- 1862 - В штате Монтана (США) найдено золото, что вызвало золотую лихорадку.
- 1866 - Принят закон, позволяющий использование в США метрической системы.
- 1868 - Принята 14-я поправка к Конституции США, обеспечивающая гражданство любому человеку, родившемуся на территории США. Главной целью поправки было обеспечить гражданство бывшим темнокожим рабам.
- 1896 - Во Флориде основан город Майами.
- 1916 - В Англии запрещён импорт опиума и кокаина.
- 1951 - Премьера мультфильма Уолта Диснея "Алиса в Стране чудес".
- 1980 - Перу приняла конституцию.
- 1991 - Создан Союз офицеров Украины.
- 1992 - В Афганистане женщинам запрещено появляться на телевидении.
- 1995 - Индийские власти приняли решение о переименовании города Бомбей в Мумбаи.
Какой сегодня церковный праздник
Православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают 28 июля праздник - день памяти апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, преподобного Моисея, чудотворца Киево-Печерского. По старому стилю верующие встречают день крещения Руси, день памяти святого равноапостольного Владимира, Собор Киевских святых, день памяти мученика Кирика и мученицы Иулитты, день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 28 июля
В этот день приметы советуют провести время со своими родными и близкими - если последовать совету, отношения укрепятся. Мужчинам нужно взять на себя все домашние заботы - в день святой Иулитты женщины должны отдыхать. Также желательно хорошо вымыть окна и открыть их - свежий воздух принесет в жилище счастье и благополучие.
Народные приметы о погоде 28 июля:
- липа желтеет - осень наступит поздно;
- вечерний туман предупреждает об утреннем дожде;
- громко стрекочут кузнечики - будет засуха;
- жуки летают низко - к хорошей погоде.
Категорически запрещено 28 июля ссориться с родными - это приведет к длительному конфликту. Нельзя ночью смотреть на небо - если увидите падающую звезду, то навлечете на себя беды. Нежелательно в эту дату начинать новые дела - они не принесут успеха и не будут удачными.