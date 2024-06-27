В эту дату отмечается День рыболовства и Всемирный день рукопожатий.

Праздник 27 июня - День рыболовства, Всемирный день рукопожатий, День записывания случайных мыслей, Международный день ананаса, День рождения банкомата, Всемирный день работников промышленности.

27 июня - 178-й день года (179-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 187 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

27 июня праздник отмечается в разных странах мира - узнайте, что именно встречают в эту дату в других государствах:

Видео дня

День ПТСР, День тестирования на ВИЧ, День солнцезащитных очков, День замороженной конфеты, День лука, День работы из дома, День цветения апельсина, День торта-мороженого, День "Решите пожениться", День песни "С днем рождения тебя" - США .

. День кофе - Колумбия .

. День контрас - Никарагуа .

. День национального гимна, День канадского мультикультурализма, Международный фестиваль джаза в Монреале - Канада .

. День журналиста - Венесуэла .

. День биолога - Аргентина .

. День метисов - Бразилия.

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна не отмечает 27 июня никаких национальных дат, поэтому все желающие могут присоединиться к празднованию международных торжеств.

Важные события в истории 27 июня

1834 - открыт Киевский университет.

1929 - в нью-йоркских лабораториях Белла была продемонстрирована система передачи полноцветного телеизображения.

1964 - в Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко.

1967 - в Энфилде (боро Лондона) установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

1986 - международный суд в Гааге вынес решение о нарушении Соединёнными Штатами международного права и суверенитета Никарагуа за оказание помощи никарагуанским контрас.

1990 - торжественная церемония разоружения никарагуанских контрас, символизирующая окончание гражданской войны в Никарагуа.

2010 - в Исландии вступил в силу закон об однополых браках, и в тот же день впервые в мире в официальный однополый брак вступила глава правительства этой страны, премьер-министр Йоханна Сигурдардоуттир.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают день памяти преподобного Самсона. По старому стилю христиане встречают праздник 27 июня - Coбop Дивeeвcкиx cвятыx, дeнь пaмяти cвятoгo пpopoкa Елиceя и дeнь пaмяти cвятитeля Мeфoдия, пaтpиapxa Кoнcтaнтинoпoльcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 27 июня

Приметы гласят, что 27 июня принято было сеять гречку - всходы будут хорошими. Также наши предки освящали купленную в этом году одежду или ту, которую подарили человеку, при условии, что носили ее не больше трех раз. Считалось, что ритуал очищения поможет человеку избежать бед и болезней.

Народные приметы о погоде 27 июня:

звезды ночью блестят - будет жарко;

не слышно уток - к грозе;

петух поет в необычное время - пойдут дожди;

весь день идет дождь - такая же погода будет еще 2 месяца.

Категорически запрещают приметы 27 июня надевать новые вещи или носить чужие - притянете негатив, так что, лучше обойтись своими вещами. Также нельзя употреблять алкоголь, сквернословить, обижаться и ссориться.

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