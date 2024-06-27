Праздник 27 июня - День рыболовства, Всемирный день рукопожатий, День записывания случайных мыслей, Международный день ананаса, День рождения банкомата, Всемирный день работников промышленности.
27 июня - 178-й день года (179-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 187 дней.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 27 июня
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 27 июня
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
27 июня праздник отмечается в разных странах мира - узнайте, что именно встречают в эту дату в других государствах:
- День ПТСР, День тестирования на ВИЧ, День солнцезащитных очков, День замороженной конфеты, День лука, День работы из дома, День цветения апельсина, День торта-мороженого, День "Решите пожениться", День песни "С днем рождения тебя" - США.
- День кофе - Колумбия.
- День контрас - Никарагуа.
- День национального гимна, День канадского мультикультурализма, Международный фестиваль джаза в Монреале - Канада.
- День журналиста - Венесуэла.
- День биолога - Аргентина.
- День метисов - Бразилия.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна не отмечает 27 июня никаких национальных дат, поэтому все желающие могут присоединиться к празднованию международных торжеств.
Важные события в истории 27 июня
- 1834 - открыт Киевский университет.
- 1929 - в нью-йоркских лабораториях Белла была продемонстрирована система передачи полноцветного телеизображения.
- 1964 - в Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко.
- 1967 - в Энфилде (боро Лондона) установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.
- 1986 - международный суд в Гааге вынес решение о нарушении Соединёнными Штатами международного права и суверенитета Никарагуа за оказание помощи никарагуанским контрас.
- 1990 - торжественная церемония разоружения никарагуанских контрас, символизирующая окончание гражданской войны в Никарагуа.
- 2010 - в Исландии вступил в силу закон об однополых браках, и в тот же день впервые в мире в официальный однополый брак вступила глава правительства этой страны, премьер-министр Йоханна Сигурдардоуттир.
Какой сегодня церковный праздник
Православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают день памяти преподобного Самсона. По старому стилю христиане встречают праздник 27 июня - Coбop Дивeeвcкиx cвятыx, дeнь пaмяти cвятoгo пpopoкa Елиceя и дeнь пaмяти cвятитeля Мeфoдия, пaтpиapxa Кoнcтaнтинoпoльcкoгo.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 27 июня
Приметы гласят, что 27 июня принято было сеять гречку - всходы будут хорошими. Также наши предки освящали купленную в этом году одежду или ту, которую подарили человеку, при условии, что носили ее не больше трех раз. Считалось, что ритуал очищения поможет человеку избежать бед и болезней.
Народные приметы о погоде 27 июня:
- звезды ночью блестят - будет жарко;
- не слышно уток - к грозе;
- петух поет в необычное время - пойдут дожди;
- весь день идет дождь - такая же погода будет еще 2 месяца.
Категорически запрещают приметы 27 июня надевать новые вещи или носить чужие - притянете негатив, так что, лучше обойтись своими вещами. Также нельзя употреблять алкоголь, сквернословить, обижаться и ссориться.