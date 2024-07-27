Сегодня отмечается День пяти случайных встреч, День рождения гамбургера.

Праздник 27 июля - День пяти случайных встреч, День рождения гамбургера, День прогулки с домашними растениями, Международный день декора, День ходьбы на ходулях, День благодарности волынке.

27 июля - 208-й день года (209-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 157 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

27 июля праздник отмечается в разных странах мира - узнайте, какие именно торжества в эту дату встречают люди:

Видео дня

День предотвращения утоплений, День шотландского виски, День крем-брюле, День куриных палочек, День танца, День подземелий и драконов, День ковбоя, День милосердия, День перемирия ветеранов Корейской войны, День штата Нью-Джерси - США .

. День сони - Финляндия .

. День памяти погибших за независимость - Вьетнам .

. День вечной победы - КНДР .

. День Церкви Христа - Филиппины .

. День графства Норфолк - Великобритания .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране 27 июля отмечается День медицинского работника.

Важные события в истории 27 июля

1586 - английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые привёз в Британию табак.

1606 - в Порт-Ройале (Новая Шотландия) основана первая в Канаде постоянная французская колония.

1656 - философ Спиноза изгнан из еврейского сообщества и своего дома в Амстердаме за свои взгляды.

1694 - актом парламента основан Банк Англии.

1789 - создан Департамент по иностранным связям - первый государственный исполнительный орган США (ныне Госдепартамент США).

1866 - завершена прокладка трансатлантического телеграфного кабеля между Британией и США.

1920 - первое использование радиокомпаса для авиационной навигации.

1940 - на экранах впервые появился герой мультсериалов кролик Багз Банни.

1953 - Ватикан запретил работу на фабриках в священные праздники.

1994 - парламент Индии запретил в стране тесты по определению пола будущего ребёнка в связи с большим количеством абортов в случаях, когда тесты определяли, что родятся девочки.

2002 - трагедия на авиашоу во Львове, самая крупная в истории мировых авиашоу. В результате падения Су-27 погибло 77 человек (по неофициальным данным - до 84).

2023 - Поместный собор Православной церкви Украины утвердил переход на новоюлианский календарь.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают праздник 27 июля - день памяти великомученика и целителя Пантелеймона. По старому стилю верующие встречают день пaмяти cвятoгo aпocтoлa oт 70-ти Aкилы, eпиcкoпa Гepaклeйcкoгo, день пaмяти cвятoгo пpeпoдoбнoгo Cтeфaнa Мaxpищcкoгo и день пaмяти пpeпoдoбнoгo Никoдимa Cвятoгopцa.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 27 июля

Приметы гласят, что в эту дату наши предки сторожили поля - очень часто 27 июля могла испортиться погода, пойти дождь с грозой и разнести сено по полю. Также нечистая сила превращалась в животное или птицу, а потом попадала в дом к человеку. Для того чтобы этого не случилось, наши предки оставляли утром на поле сноп колосьев и кашу в горшочке - задабривали Полевого.

Народные приметы о погоде 27 июля:

солнце ярко-красного цвета и прячется за облаками - к дождю;

сухая погода - осень будет теплой;

идет дождь - такая же погода будет еще неделю;

краснеют деревья - к хорошему урожаю грибов.

Нельзя 27 июля выбрасывать остатки пищи со стола - лучше отдать животным. Воздержитесь от того чтобы совершать какие-либо резкие действия по работе - увольняться или начинать новую деятельность. Христианские приметы запрещают ссориться, сплетничать и обижаться.

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