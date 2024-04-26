Народный праздник 27 апреля известен под названиями Семен ранопашец, Семенов день, Мартин-лисогон.

Православная церковь Украины 27 апреля по новому стилю чтят апостола и священномученика Симеона, младшего брата Иосифа Обручника, а также преподобного Стефана Киево-Печерского. По старому стилю в праздник сегодня чтят Мартина Исповедника, одного из римских пап.

В этот народный праздник люди ожидали активности зверей в лесу. К концу апреля многие животные обзаводятся потомством и переселяются в новые норы, а также начинают активнее искать еду. С появлением малышей звери становятся гораздо агрессивные, поэтому на глаза им старались не попадаться и вообще в лес не ходили.

Не ходили также на рыбалку, поскольку рыб продолжался сезон нереста. Рыбная ловля могла серьезно навредить речной фауне.

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Крестьяне в народный праздник 27 апреля откладывали посевы овощей, поскольку обычно в этот период начинался сезон дождей. По приметам, если огород засеять в дождливую погоду, то летом появится много сорняков.

Праздник 27 апреля обычно проводили дома - чистили хлев, убирали в доме, мыли окна и меняли набивку подушек. Хозяйки начинали подготовку к Пасхе - покупали продукты для пасхальной сдобы и красили яйца.

27 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру сильные духом, волевые и уверенные в себе. Они не боятся трудностей и ответственности, серьезно относятся к обещаниям. Их главными недостатками считаются упрямство и неумение признавать свои ошибки.

Что нельзя делать 27 апреля

В этот день запрещено хвастаться, рассказывать о своем заработке и достатке, демонстрировать предметы роскоши и оставлять дорогие покупки без присмотра - все это может привлечь воров.

Не выбрасывайте пищевые остатки со стола, а скормите их зверям и птицам.

Категорически запрещено вредить лесу - мусорить, вырывать растения, кричать и шуметь, затаптывать цветы.

Запрещено врать, обманывать, льстить и сплетничать - ложь обязательно раскроется.

Не спорьте и не конфликтуйте с родными сегодня - свою правоту не докажите, а отношения испортите.

Приметы погоды 27 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Пчел на улице не видно - к дождливому остатку апреля.

Если утро ясное, но после полудня появились облака, то скоро похолодает.

Утренний туман предвещает потепление.

Облака очень быстро плывут по небу - к ненастью.

Дождливая погода сулит богатый урожай этим летом.

Если зацвела верба и прилетели ласточки, то пора сажать саженцы деревьев.

Потепление 27 апреля - счастливая примета, которая сулит выздоровление болеющим людям.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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