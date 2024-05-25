Народный праздник 26 мая известен под названиями Карп-карполов, Карпов день, Лукерья-комарница.

Православная церковь Украины 26 мая по новому стилю чтит апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, мучеников Аверкия, Елену и Георгия Нового. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мученицу Гликерию Ираклийскую.

В народный праздник 26 марта наши предки выходили на рыбалку. Согласно приметам, в эту дату очень хорошо ловится любая рыба, а особенно карпы. Пойманную рыбу готовили разными способами. Более бедные люди варили уху из речных видов, моркови и репы. А в зажиточных семьях запекали жирную рыбу целиком со специями.

Хозяйки в праздник 26 мая собирали целебные травы и цветы. Собранные растения засушивали естественным образом под солнцем и затем использовали в народной медицине. Также на цветущие поля отправляли пастись коров - верили, что после этого молоко станет ароматным.

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Согласно народным приметам, с этой даты на землю прилетают комары и мошки. Их появлению радовались, поскольку они считались предвестниками хорошего урожая. С прилетом комаров крестьяне начинали сеять яровое зерно.

Сегодняшний народный праздник считается очень удачным для лечения зубов. Успешно пройдут любые стоматологические процедуры.

26 мая - знак Зодиака

Рожденный 26 мая человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру трудолюбивые, целеустремленные, логически мыслящие. У них хорошо развита деловая хватка. Хорошо распоряжаются деньгами и умеют их зарабатывать. Эти люди тщательно обдумывают все решения и не торопятся с выводами.

Что нельзя делать 26 мая

Нельзя в этот день завидовать, мстить, унижать и упрекать человека, иначе позднее сами окажетесь в такой же ситуации.

Не берите деньги в долг и не оформляйте кредиты, иначе надолго останетесь в должниках. Также не стоит одалживать личные вещи другим людям.

Не стоит сегодня ходить в грязной одежде, находиться в неубранном доме, оставлять немытую посуду.

Не рекомендуется пересаживать рассаду - растение не приживется на новом месте.

Нельзя сегодня лениться, отлынивать от работы, спать допоздна.

Тратить много денег и делать большие покупки сегодня - к проблемам с деньгами.

Приметы погоды 26 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Комары появились - к большому урожаю ягод летом.

Чем больше комаров сегодня, тем лучше уродятся зерновые культуры.

Ласточки и стрижи низко летают - к дождливой погоде.

Рыба плавает у самой поверхности воды - к влажной погоде.

Много цветков на рябине появилось - к урожаю грибов.

Птицы купаются в лужах - к дождям.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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