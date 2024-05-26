Праздник 26 мая - Сегодня отмечается Всемирный день рыжих, Международный день близнецов, День хождения босиком, Всемирный день Дракулы. 26 мая - 146-й день года (147-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 219 дней.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 26 мая
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 26 мая
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
26 мая праздник наступает по всей планете - посмотрите, какой сегодня праздник в разных странах:
- День бумажных самолетиков, День вишневого десерта, День черничного чизкейка - США.
- День независимости - Грузия, Гайана.
- День сожаления - Австралия.
- День посадки деревьев - Венесуэла.
- День адвоката - Таджикистан.
- Праздник туркменского ковра - Туркменистан.
- День матери - Франция, Швеция, Алжир, Марокко, Тунис, Доминикана, Польша.
- День детей - Венгрия.
- День Днестра - Молдова.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - 26 мая в нашей стране отмечается День Киева.
Важные события в истории 26 мая
- 1583 - в Стратфордской церкви крещён первый ребёнок Вильяма Шекспира — дочь Сюзанна.
- 1648 - Богдан Хмельницкий разбил поляков под Корсунем.
- 1868 - последняя публичная казнь в Англии.
- 1874 - британское правительство постановило открыть первую в Канаде военную академию.
- 1928 - на заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.
- 1938 - в Вольфсбурге Адольф Гитлер заложил первый камень строительства завода "Фольксваген".
- 1943 - правительство Англии разрешило церквям свободно звонить в колокола (запрет на колокольный звон был введён с началом войны в 1939 году).
- 1947 - в СССР отменена смертная казнь (восстановлена в 1950 году).
- 1948 - в ЮАР объявлено начало политики апартеида.
- 1972 - в Берлине подписан транспортный договор между ГДР и ФРГ - первый государственный договор между этими странами.
- 2001 - в Мадриде открылся Всемирный съезд масонов.
- 2004 - в Киеве, у здания Государственной пограничной службы Украины, открыт памятник "Защитникам границ Отечества всех поколений".
- 2020 - начало массовых антирасистских протестов в США.
Какой сегодня церковный праздник
26 мая православные христиане по новому стилю отмечают день памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора. По старому стилю верующие тоже знают, какой сегодня праздник церковный - день памяти святой мученицы Гликерии Гераклейской. Католики 26 мая отмечают Троицу.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 26 мая
В эту дату приметы запрещают выбрасывать отдельные волоски или целые пучки локонов (с расчески, например) - можно навлечь беды и болезни. Для того чтобы этого не произошло, волосы лучше сжечь. Также не стоит убивать комаров - именно 26 мая прилетят "мстить" его братья, а вы замучаетесь прогонять насекомых.
Народные приметы о погоде 26 мая:
- слышно, как громко гудят пчелы - к урожаю ягод;
- кучно летают мухи - будет много грибов;
- мало комаров - овес не уродится;
- днем дует ветер и усиливается к вечеру - утром похолодает.
Наши предки верили, что в эту дату нужно убирать в доме - желательно провести генеральную чистку помещения, выбросить старые и ненужные вещи, причем, убирать в доме нужно до заката. Если сегодня не тратить деньги и совершать только разумные покупки, в будущем финансовая ситуация улучшится.