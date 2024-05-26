Сегодня отмечается Всемирный день рыжих и Международный день близнецов.

Праздник 26 мая - Сегодня отмечается Всемирный день рыжих, Международный день близнецов, День хождения босиком, Всемирный день Дракулы. 26 мая - 146-й день года (147-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 219 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

26 мая праздник наступает по всей планете - посмотрите, какой сегодня праздник в разных странах:

День бумажных самолетиков, День вишневого десерта, День черничного чизкейка - США .

. День независимости - Грузия , Гайана .

, . День сожаления - Австралия .

. День посадки деревьев - Венесуэла .

. День адвоката - Таджикистан .

. Праздник туркменского ковра - Туркменистан .

. День матери - Франция, Швеция, Алжир, Марокко, Тунис, Доминикана, Польша.

День детей - Венгрия .

. День Днестра - Молдова .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - 26 мая в нашей стране отмечается День Киева.

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Важные события в истории 26 мая

1583 - в Стратфордской церкви крещён первый ребёнок Вильяма Шекспира — дочь Сюзанна.

1648 - Богдан Хмельницкий разбил поляков под Корсунем.

1868 - последняя публичная казнь в Англии.

1874 - британское правительство постановило открыть первую в Канаде военную академию.

1928 - на заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

1938 - в Вольфсбурге Адольф Гитлер заложил первый камень строительства завода "Фольксваген".

1943 - правительство Англии разрешило церквям свободно звонить в колокола (запрет на колокольный звон был введён с началом войны в 1939 году).

1947 - в СССР отменена смертная казнь (восстановлена в 1950 году).

1948 - в ЮАР объявлено начало политики апартеида.

1972 - в Берлине подписан транспортный договор между ГДР и ФРГ - первый государственный договор между этими странами.

2001 - в Мадриде открылся Всемирный съезд масонов.

2004 - в Киеве, у здания Государственной пограничной службы Украины, открыт памятник "Защитникам границ Отечества всех поколений".

2020 - начало массовых антирасистских протестов в США.

Какой сегодня церковный праздник

26 мая православные христиане по новому стилю отмечают день памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора. По старому стилю верующие тоже знают, какой сегодня праздник церковный - день памяти святой мученицы Гликерии Гераклейской. Католики 26 мая отмечают Троицу.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 26 мая

В эту дату приметы запрещают выбрасывать отдельные волоски или целые пучки локонов (с расчески, например) - можно навлечь беды и болезни. Для того чтобы этого не произошло, волосы лучше сжечь. Также не стоит убивать комаров - именно 26 мая прилетят "мстить" его братья, а вы замучаетесь прогонять насекомых.

Народные приметы о погоде 26 мая:

слышно, как громко гудят пчелы - к урожаю ягод;

кучно летают мухи - будет много грибов;

мало комаров - овес не уродится;

днем дует ветер и усиливается к вечеру - утром похолодает.

Наши предки верили, что в эту дату нужно убирать в доме - желательно провести генеральную чистку помещения, выбросить старые и ненужные вещи, причем, убирать в доме нужно до заката. Если сегодня не тратить деньги и совершать только разумные покупки, в будущем финансовая ситуация улучшится.

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