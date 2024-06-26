В эту дату отмечается День блаженства, День прощения, День рождения зубной щетки.

Праздник 26 июня - День блаженства, День прощения, День рождения зубной щетки, День спиритизма, День теней на стене, Мeждунapoдный дeнь бopьбы co злoупoтpeблeниeм нapкoтичecкими cpeдcтвaми и иx нeзaкoнным oбopoтoм, Международный день в поддержку жертв пыток.

26 июня - 177-й день года (178-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 188 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

26 июня праздник отмечается далеко не в одной стране - посмотрите, какие важные даты встречают в разных уголках планеты:

Видео дня

День шоколадного пудинга, День тропического коктейля, День косметолога, День кокоса, День пергамента, День штрих-кода - США .

. День независимости - Мадагаскар .

. День каноэ - Канада .

. День независимости от Великобритании - Сомали .

. День Вооруженных сил - Азербайджан .

. День рождения президента - Исландия .

. День флага - Румыния .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране не отмечают сегодня никаких национальных торжеств, поэтому желающие могут присоединиться к любому из международных праздников.

Важные события в истории 26 июня

1896 - в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) открылся первый в мире кинотеатр, действовавший постоянно. Он был рассчитан на 400 мест.

1925 - премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".

1954 - произведён энергетический пуск первой в мире атомной электростанции.

1960 - провозглашена независимость Мадагаскара, провозглашена независимость Сомалиленда от Великобритании.

1977 - последний концерт Элвиса Пресли в Индианаполисе.

1979 - Мухаммед Али объявил, что покидает бокс, однако провёл ещё два боя в 1980 и 1981 годах.

1982 - Национальная футбольная лига назвала кокаин главной угрозой для спорта.

1997 - в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере - "Гарри Поттер и философский камень".

2003 - Верховный суд США постановил, что запрет гомосексуальных отношений противоречит Конституции страны.

Какой сегодня церковный праздник

26 июня православные верующие, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают преподобного Давида Солунского. По старому стилю христиане встречают Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoй Aлeкcaндpы Дивeeвcкoй и • Дeнь пaмяти cвятoй мучeницы Aкилины.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 26 июня

Наши предки верили в приметы, которые гласили, что в эту дату нужно сеять гречиху. Также можно и нужно в этот день варить и есть гречневую кашу - считается, что такой "ритуал" поможет привлечь счастье и финансовое благополучие в дом.

Народные приметы о погоде 26 июня:

туман на восходе - к жаркому дню;

много мошек - погода будет хорошей;

собака лежит на траве и перекатывается с бока на бок - погода испортится;

утром пахнут цветы сильнее обычного - к дождю.

Категорически запрещают приметы пить молоко и готовить любые блюда с ним - можно отравиться. Если 26 июня рассказывать о своих неудачах и жаловаться на жизнь, то все неприятности удвоятся. Также не стоит делиться и радостями - вас могут сглазить.

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