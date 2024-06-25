В эту дату отмечается День воды, День улыбок незнакомым людям, День моряка.

Праздник 25 июня - День воды, День улыбок незнакомым людям, День моряка, День козьего сыра, Глобальный день "Битлз", Всемирный день витилиго.

25 июня - 176-й день года (177-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 189 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

25 июня праздник отмечается в разных странах - предлагаем вам узнать, какие важные даты встречают люди сегодня:

Видео дня

День хорватского вина, День государственности штата Виргиния, День клубничного парфе, День запрета школьной молитвы, День сома, День Леона, День цветного телевидения - США .

. День учителя - Гватемала .

. День независимости - Мозамбик .

. День посадки деревьев - Филиппины .

. День йода - Таиланд .

. День начала Корейской войны - Южная Корея, КНДР.

День государственности - Словения .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране 25 июня отмечается День таможенной службы. В эту дату можно поздравить работников таможни с их профессиональным праздником.

Важные события в истории 25 июня

1503 - корабль Христофора Колумба потерпел крушение у берегов Ямайки.

1788 - Вирджиния стала десятым штатом США.

1857 - вышел в свет сборник стихов французского поэта Шарля Бодлера "Цветы зла".

1940 - на острове Принца Эдуарда (Канада) принят "сухой закон".

1941 - в США президент Рузвельт создал Комиссию по найму на работу без дискриминации для расследования подозрительных случаев отказа в предоставлении работы по признаку цвета кожи, национальности, расы или политических убеждений. Это было сделано для того, чтобы предотвратить массовый марш на Вашингтон чернокожих американцев, недовольных проявлениями дискриминации в компаниях, выполняющих правительственные заказы.

1950 - северокорейские военные вторгаются на территорию Южной Кореи. Начало Корейской войны.

1951 - была показана первая цветная коммерческая телепередача. Компания "CBS" снимала в Нью-Йорке четырёхчасовое шоу Артура Годфри.

1967 - первый показ телепередачи в прямом эфире во всемирном масштабе. Программа "Наш мир" передавалась в 24 страны на пяти континентах, и 400 миллионов телезрителей наблюдали за выступлением группы The Beatles, впервые исполнившей песню "All You Need Is Love".

1971 - в Великобритании министр образования Маргарет Тэтчер объявила о том, что прекращена выдача бесплатного молока ученикам начальных школ.

1975 - Ричи Блэкмор официально заявил о своём уходе из Deep Purple.

1991 - Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии.

1992 - украинская автокефальная церковь объединилась с православной церковью Киевского патриархата.

1993 - в Литве пущена в оборот национальная валюта лит.

1994 - 33-летний Диего Марадона сыграл последний матч за сборную Аргентины по футболу.

1998 - официально вышла операционная система "Windows 98".

Какой сегодня церковный праздник

25 июня православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают день памяти преподобномученицы Февронии, Манявской иконы Божией Матери "Избавительница". По старому стилю христиане встречают день памяти преподобного Петра Афонского и день памяти преподобного Онуфрия Великого.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 25 июня

Приметы гласят, что в эту дату можно и нужно ходить на рыбалку, а также готовить разные блюда из рыбы. 25 июня - удачная дата, чтобы высадить рассаду капусты или посеять семена. Наши предки считали, что до обеда лучше высаживать семена светлых оттенков, а после обеда - темных.

Народные приметы о погоде 25 июня:

воробьи много щебечут - к непогоде;

видно тучу с запада - будет дождь и град;

ветви ели подняты вверх - к солнечной погоде.

Категорически запрещено 25 июня рано ложиться спать - может присниться плохой сон. Также нежелательно носить темные вещи - рискуете притянуть к себе нечистую силу. Воздержитесь от того чтобы в эту дату ребенок спал на чужой подушке - будет болеть голова.

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