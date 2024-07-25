Праздник 25 июля - День вне Времени, День кулинаров, День святого Христофора - покровителя автомобилистов и дорожной полиции, День беспричинности, День поисков новых вкусов и запахов, Международный день красных туфель, Всемирный день предотвращения утоплений.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 24 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 25 июля
25 июля - 206-й день года (207-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 159 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
25 июля праздник отмечается далеко не один - в разных странах встречают абсолютно разные национальные торжества:
- День трудоустройства ветеранов, День вина и сыра, День освежающего напитка, День хот-дога с соусом чили, День карусели, День продевания нитки в иголку, День стажера - США.
- День осведомленности о шизофрении - Великобритания.
- День вина "Шираз" - Австралия.
- Праздник святого апостола Иакова - Испания.
- День республики - Тунис.
- День Конституции - Пуэрто-Рико.
- День работников автотранспорта - Таджикистан.
- День свободы студенческой прессы - Филиппины.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране нет никаких национальных праздников - по желанию можно присоединиться к празднованию международных.
Важные события в истории 24 июля
- 326 - Римский император Константин впервые во время празднования отказался от выноса языческих идолов.
- 1139 - Граф Португалии Альфонс I провозгласил себя королём. Португалия стала королевством.
- 1587 - В Японии запрещено христианство, иезуитам велено в течение 20 дней покинуть страну.
- 1814 - Английский изобретатель Джордж Стефенсон провёл первое испытание паровоза.
- 1868 - создана территория Вайоминг (США).
- 1907 - русский физик Борис Розинг подал заявку на патент на "Способ электрической передачи изображений на расстояние", то есть телевидение.
- 1937 - ЦК комсомола Украины полностью распущен как контрреволюционный.
- 1943 - в результате переворота был смещён и арестован глава итальянских фашистов Бенито Муссолини. Новым главой правительства был назначен Бадольо.
- 1947 - в Праге начался I Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
- 1952 - Конгресс США объявил Пуэрто-Рико "добровольно присоединившимся государством".
- 1965 - На фолк-фестивале в Ньюпорте Боб Дилан впервые вышел на сцену с электрогитарой. Поклонники музыканта не поняли его творческих исканий, освистали и согнали со сцены.
- 1978 - в английском Олдеме родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.
- 1980 - австралийская группа AC/DC выпускает альбом Back in Black, ставший в итоге третьим в списке самых продаваемых в мире.
- 1983 - трэш-метал группа Metallica выпускает свой дебютный альбом - Kill ’Em All
Какой сегодня церковный праздник
В эту дату православные верующие в Украине отмечают Успение праведной Анны, матери Девы Марии. По старому стилю христиане встречают Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи "Тpoepучицa", Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи "Caмoнaпиcaвшaяcя", дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Пpoклa и Илapия, дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Миxaилa Мaлeинa.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 25 июля
На Прокла Плакальщика приметы советуют собрать росу с растений. Наши предки верили, что 25 июля она обладает целебной силой, поэтому если у человека есть какое-либо заболевание, нужно пройтись босиком по росе.
Народные приметы о погоде 25 июля:
- густой туман - к ясной погоде;
- лес в тумане - будет дождь;
- утром нет росы - погода испортится.
Категорически запрещено в эту дату занимать и давать деньги в долг - будут проблемы с возвратом финансов. Также не стоит выполнять тяжелую работу. Откажитесь 25 июля от любого рукоделия - шить, вязать и вышивать нельзя. Православные приметы не рекомендуют ссориться и сплетничать.