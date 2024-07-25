В эту дату отмечается Международный день заботы о себе и День рождения растворимого кофе.

Праздник 25 июля - День вне Времени, День кулинаров, День святого Христофора - покровителя автомобилистов и дорожной полиции, День беспричинности, День поисков новых вкусов и запахов, Международный день красных туфель, Всемирный день предотвращения утоплений.

25 июля - 206-й день года (207-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 159 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

25 июля праздник отмечается далеко не один - в разных странах встречают абсолютно разные национальные торжества:

Видео дня

День трудоустройства ветеранов, День вина и сыра, День освежающего напитка, День хот-дога с соусом чили, День карусели, День продевания нитки в иголку, День стажера - США .

. День осведомленности о шизофрении - Великобритания .

. День вина "Шираз" - Австралия .

. Праздник святого апостола Иакова - Испания .

. День республики - Тунис .

. День Конституции - Пуэрто-Рико .

. День работников автотранспорта - Таджикистан .

. День свободы студенческой прессы - Филиппины .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране нет никаких национальных праздников - по желанию можно присоединиться к празднованию международных.

Важные события в истории 24 июля

326 - Римский император Константин впервые во время празднования отказался от выноса языческих идолов.

1139 - Граф Португалии Альфонс I провозгласил себя королём. Португалия стала королевством.

1587 - В Японии запрещено христианство, иезуитам велено в течение 20 дней покинуть страну.

1814 - Английский изобретатель Джордж Стефенсон провёл первое испытание паровоза.

1868 - создана территория Вайоминг (США).

1907 - русский физик Борис Розинг подал заявку на патент на "Способ электрической передачи изображений на расстояние", то есть телевидение.

1937 - ЦК комсомола Украины полностью распущен как контрреволюционный.

1943 - в результате переворота был смещён и арестован глава итальянских фашистов Бенито Муссолини. Новым главой правительства был назначен Бадольо.

1947 - в Праге начался I Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

1952 - Конгресс США объявил Пуэрто-Рико "добровольно присоединившимся государством".

1965 - На фолк-фестивале в Ньюпорте Боб Дилан впервые вышел на сцену с электрогитарой. Поклонники музыканта не поняли его творческих исканий, освистали и согнали со сцены.

1978 - в английском Олдеме родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.

1980 - австралийская группа AC/DC выпускает альбом Back in Black, ставший в итоге третьим в списке самых продаваемых в мире.

1983 - трэш-метал группа Metallica выпускает свой дебютный альбом - Kill ’Em All

Какой сегодня церковный праздник

В эту дату православные верующие в Украине отмечают Успение праведной Анны, матери Девы Марии. По старому стилю христиане встречают Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи "Тpoepучицa", Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи "Caмoнaпиcaвшaяcя", дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Пpoклa и Илapия, дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Миxaилa Мaлeинa.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 25 июля

На Прокла Плакальщика приметы советуют собрать росу с растений. Наши предки верили, что 25 июля она обладает целебной силой, поэтому если у человека есть какое-либо заболевание, нужно пройтись босиком по росе.

Народные приметы о погоде 25 июля:

густой туман - к ясной погоде;

лес в тумане - будет дождь;

утром нет росы - погода испортится.

Категорически запрещено в эту дату занимать и давать деньги в долг - будут проблемы с возвратом финансов. Также не стоит выполнять тяжелую работу. Откажитесь 25 июля от любого рукоделия - шить, вязать и вышивать нельзя. Православные приметы не рекомендуют ссориться и сплетничать.

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