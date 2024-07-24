Православная церковь Украины 24 июля по новому стилю чтит благоверных князей Бориса и Глеба, преподобного Поликарпа Киево-Печерского и мученицы Кристины Тирской. По старому стилю в праздник сегодня чтят княгиню киевскую Ольгу.
Сегодняшний народный праздник считается опасным для здоровья. В конце июля в Украине обычно стояла жаркая погода или начинался сезон гроз. Оба эти явления опасны для людей. Украинцы в конце месяца не выходили из дома без большой необходимости, чтобы не получить солнечный удар или не попасть под молнию.
Женщины в день Ольги отдыхали и воздерживалась от тяжелой работы. Физический труд в этот день, по приметам, приведет к болям в спине. День посвящали отдыху, посещению бани, уходу за кожей.
За работу не брались ещё и потому, что не способствовала погода. На поле в народный праздник 24 июля только накрывали сено от грядущих дождей. В саду собирали урожай сезонных фруктов и ягод, из которых готовили консервацию на зиму.
Праздник 24 июля считается неудачным для споров, выяснения правоты, судебных тяжб. Никто не докажет свою точку зрения, но отношения испортятся.
24 июля - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Лев. Именинники этого дня по характеру гордые, уверенные в себе, упрямые. Не боятся брать на себя роль лидера. Очень эмоциональные - их легко порадовать и расстроить. Считают себя защитниками слабых и поборниками справедливости. Рожденные 24 июля люди не принимают критику и учатся только на своих ошибках.
Что нельзя делать 24 июля
Женщинам сегодня нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, перенапрягаться, поднимать тяжелые вещи. Лучше отложите несрочные дела на потом и посвятите день отдыху.
Женщинам не стоит ходить с распущенными волосами, а также пренебрегать головным убором на улице.
Нельзя ссориться даже по пустякам.
Нельзя смотреть на солнце и на молнию сегодня - будут проблемы со зрением.
Переедать и злоупотреблять алкоголем сегодня - к болезням желудка.
Не стоит принимать подарки от незнакомцев и впускать их в дом.
Приметы погоды 24 июля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Во время грозы гром звонкий - скоро непогода закончится, глухой - затянется надолго.
- Много появилось ягод на калине и рябине - к морозной зиме.
- Утром на траве много росы - к плохому урожаю огурцов и помидоров.
- Если вечером летают большие стаи мошкары, то уродится много грибов в лесу.
- Прошла гроза - к хорошему клеву рыбы на рыбалке.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.