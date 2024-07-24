Народный праздник 24 июля известен под названиями Борис и Глеб летние, Ольгин день, Ольга-страдница.

Православная церковь Украины 24 июля по новому стилю чтит благоверных князей Бориса и Глеба, преподобного Поликарпа Киево-Печерского и мученицы Кристины Тирской. По старому стилю в праздник сегодня чтят княгиню киевскую Ольгу.

Сегодняшний народный праздник считается опасным для здоровья. В конце июля в Украине обычно стояла жаркая погода или начинался сезон гроз. Оба эти явления опасны для людей. Украинцы в конце месяца не выходили из дома без большой необходимости, чтобы не получить солнечный удар или не попасть под молнию.

Женщины в день Ольги отдыхали и воздерживалась от тяжелой работы. Физический труд в этот день, по приметам, приведет к болям в спине. День посвящали отдыху, посещению бани, уходу за кожей.

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За работу не брались ещё и потому, что не способствовала погода. На поле в народный праздник 24 июля только накрывали сено от грядущих дождей. В саду собирали урожай сезонных фруктов и ягод, из которых готовили консервацию на зиму.

Праздник 24 июля считается неудачным для споров, выяснения правоты, судебных тяжб. Никто не докажет свою точку зрения, но отношения испортятся.

24 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Лев. Именинники этого дня по характеру гордые, уверенные в себе, упрямые. Не боятся брать на себя роль лидера. Очень эмоциональные - их легко порадовать и расстроить. Считают себя защитниками слабых и поборниками справедливости. Рожденные 24 июля люди не принимают критику и учатся только на своих ошибках.

Что нельзя делать 24 июля

Женщинам сегодня нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, перенапрягаться, поднимать тяжелые вещи. Лучше отложите несрочные дела на потом и посвятите день отдыху.

Женщинам не стоит ходить с распущенными волосами, а также пренебрегать головным убором на улице.

Нельзя ссориться даже по пустякам.

Нельзя смотреть на солнце и на молнию сегодня - будут проблемы со зрением.

Переедать и злоупотреблять алкоголем сегодня - к болезням желудка.

Не стоит принимать подарки от незнакомцев и впускать их в дом.

Приметы погоды 24 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Во время грозы гром звонкий - скоро непогода закончится, глухой - затянется надолго.

Много появилось ягод на калине и рябине - к морозной зиме.

Утром на траве много росы - к плохому урожаю огурцов и помидоров.

Если вечером летают большие стаи мошкары, то уродится много грибов в лесу.

Прошла гроза - к хорошему клеву рыбы на рыбалке.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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