Праздник 24 июля - Международный день заботы о себе, День рождения растворимого кофе, День заглядывания в будущее, День флориста.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 24 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 24 июля
24 июля - 205-й день года (206-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 160 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
24 июля праздник отмечается в разных государствах на всей планете - узнайте, что именно встречают в эту дату другие страны:
- Национальный день БДСМ, День текилы, День старых шуток, День пионера, День кузенов и кузин, День инженера-теплотехника - США.
- День родителей - Индия.
- День детей - Вануату.
- День полиции - Польша.
- День восстановления демократии - Греция.
- День военно-морских сил - Венесуэла.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 24 июля не отмечается никаких национальных торжеств.
Важные события в истории 24 июля
- 1701 - основан Детройт. Основателем города (тогда это был посёлок для торговли мехами) стал управляющий французскими владениями в Северной Америке Антуан Кадиллак, имя которого увековечено в марке автомобиля.
- 1790 - во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение на Землю метеорита.
- 1847 - первые колонисты-мормоны организовали поселение в районе Большого Солёного озера, впоследствии ставшее городом Солт-Лейк-Сити.
- 1851 - в Британии отменён налог на окна.
- 1901 - писатель О. Генри освобождён из тюрьмы, пущен первый рижский электрический трамвай.
- 1908 - на банкете в честь Олимпиады Пьер де Кубертен повторил лозунг "Главное - не победа, а участие".
- 1917 - в Киеве начался I Всеукраинский рабочий съезд.
- 1938 - компания Nestlé выпустила первую партию самого известного в мире бренда растворимого кофе - Nescafé, благодаря которому этот напиток обрёл свою популярность (первыми растворимый кофе начали производить в США в 1900-е годы, но тот напиток был значительно хуже по вкусовым качествам)
- 1968 - конференция испанских епископов объявила незаконным право рабочих на забастовки.
- 1990 - у здания городской администрации Киева впервые поднят сине-жёлтый флаг.
Какой сегодня церковный праздник
Православные верующие по новому календарю, принятому ПЦУ, отмечают праздник 24 июля - день памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. По старому стилю верующие встречают Вocпoминaниe чудa cвятoй вeликoмучeницы Евфимии Вcexвaльнoй.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 24 июля
Приметы рекомендуют в эту дату закончить все домашние дела, так можно привлечь богатство, успех и удачу. 24 июля - благоприятная дата для работы с растениями, можно их поливать, подкармливать или пересаживать.
Народные приметы о погоде 24 июля:
- солнце на рассвете бледное - вечером пойдет дождь;
- кленовые листья пустили сок - к дождю;
- туман над водой - к хорошему урожаю грибов;
- гуси летят против ветра - скоро похолодает.
24 июля желательно не топтать траву, не рвать цветы, не рубить деревья и не собирать плоды - в старину люди верили, что в эту дату по полям "гуляет" нечистая сила и может навлечь неприятности, если посчитает, что вы обидели растение. Откажитесь от того чтобы в этот день произносить "я хочу", иначе все случится наоборот.