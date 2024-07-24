В эту дату отмечается Международный день заботы о себе и День рождения растворимого кофе.

Праздник 24 июля - Международный день заботы о себе, День рождения растворимого кофе, День заглядывания в будущее, День флориста.

24 июля - 205-й день года (206-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 160 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

24 июля праздник отмечается в разных государствах на всей планете - узнайте, что именно встречают в эту дату другие страны:

Видео дня

Национальный день БДСМ, День текилы, День старых шуток, День пионера, День кузенов и кузин, День инженера-теплотехника - США .

. День родителей - Индия .

. День детей - Вануату .

. День полиции - Польша .

. День восстановления демократии - Греция .

. День военно-морских сил - Венесуэла .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 24 июля не отмечается никаких национальных торжеств.

Важные события в истории 24 июля

1701 - основан Детройт. Основателем города (тогда это был посёлок для торговли мехами) стал управляющий французскими владениями в Северной Америке Антуан Кадиллак, имя которого увековечено в марке автомобиля.

1790 - во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение на Землю метеорита.

1847 - первые колонисты-мормоны организовали поселение в районе Большого Солёного озера, впоследствии ставшее городом Солт-Лейк-Сити.

1851 - в Британии отменён налог на окна.

1901 - писатель О. Генри освобождён из тюрьмы, пущен первый рижский электрический трамвай.

1908 - на банкете в честь Олимпиады Пьер де Кубертен повторил лозунг "Главное - не победа, а участие".

1917 - в Киеве начался I Всеукраинский рабочий съезд.

1938 - компания Nestlé выпустила первую партию самого известного в мире бренда растворимого кофе - Nescafé, благодаря которому этот напиток обрёл свою популярность (первыми растворимый кофе начали производить в США в 1900-е годы, но тот напиток был значительно хуже по вкусовым качествам)

1968 - конференция испанских епископов объявила незаконным право рабочих на забастовки.

1990 - у здания городской администрации Киева впервые поднят сине-жёлтый флаг.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому календарю, принятому ПЦУ, отмечают праздник 24 июля - день памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. По старому стилю верующие встречают Вocпoминaниe чудa cвятoй вeликoмучeницы Евфимии Вcexвaльнoй.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 24 июля

Приметы рекомендуют в эту дату закончить все домашние дела, так можно привлечь богатство, успех и удачу. 24 июля - благоприятная дата для работы с растениями, можно их поливать, подкармливать или пересаживать.

Народные приметы о погоде 24 июля:

солнце на рассвете бледное - вечером пойдет дождь;

кленовые листья пустили сок - к дождю;

туман над водой - к хорошему урожаю грибов;

гуси летят против ветра - скоро похолодает.

24 июля желательно не топтать траву, не рвать цветы, не рубить деревья и не собирать плоды - в старину люди верили, что в эту дату по полям "гуляет" нечистая сила и может навлечь неприятности, если посчитает, что вы обидели растение. Откажитесь от того чтобы в этот день произносить "я хочу", иначе все случится наоборот.

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