Народный праздник 24 июля известен под названиями Ольгин день, Ольга-страдница, Ефимия-Стожарница.

24 июля церковь чтит память двух святых женщин - мученицы Ефимии Халкидонской и киевской княгини Ольги, которая впервые из правителей Киевской Руси приняла христианство.

Ольгин день издавна считается женским праздником. Женщинам в этот день не советуется заниматься работой по дому, а мужчинам стоит сделать что-то приятное для любимых. День удачен для рукоделия. Украинки в эту дату занимались вышивкой - каждая молодая девушка должна была успеть вышить рушник к своей свадьбе.

В этот народный праздник часто шли дожди, поэтому наши предки старались как можно быстрее убрать сено с поля, чтобы оно не промокло и не сгнило. Крестьяне молились святой Ольге, чтобы она послала на Землю хорошую погоду и позволила убрать сено. Одно из названий праздника 24 июля - Ольга Страдница, от слова "страда" - период жатвы и сбора урожая.

Видео дня

Этот день в давние времена был известен как Ефимия-Стожарница, поскольку в ночь с 24 на 25 июля наши предки наблюдали за звездным скоплением Стожары в созвездие Тельца. Это созвездие видно невооруженным глазом круглый год. Считалось, что если Стожары в эту ночь ярко светят, то жатва в этом году будет удачной.

По давним верованиями народный праздник 24 июля считается крайне удачным для рыбалки и охоты. Охотники в эту дату мечтали подстрелить медведя. А владельцы домашнего скота и птицы начинали резать животных на мясо.

Рожденный 24 июля по знаку Зодиака Лев. Он очень щедрый и всегда готов поделиться с близкими вещами и деньгами. Хорошо умеет поддержать и утешить, но сам редко обращается к другим за советом. Любит комплименты, красивую и комфортную жизнь, трудно переносит лишения.

Что нельзя делать 24 июля

24 июля нельзя переедать, а также не рекомендуется есть деликатесы, иначе возможны проблемы с желудком.

Неудачный день для уборки и работы по дому.

Не стоит 24 июля ходить в баню или в сауну, а также загорать на солнце. Повышается риск ожогов и перегревов.

В этот день можно жениться, но не стоит свататься и бронировать дату свадьбы.

Приметы погоды 24 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

На поверхности воды видно много пиявок - к ухудшению погоды.

Много мошкары летает - к грибной осени.

Гром громко гремит - к хорошему клеву рыбы.

Если гром гулкий, то будет ливень, а если глухой, то выпадет мелкий дождь.

Паук сидит посреди паутины - к ясной и жаркой погоде.

Если на огороде утром много росы, то уродится много помидоров и огурцов.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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