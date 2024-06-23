Сегодня отмечается Троица, День без обид, Иванова ночь и другие праздники.

Праздник 23 июня - День без обид, Троица, Иванова ночь, День тайных посланий, День женщин-инженеров, День рождения пишущей машинки, Международный день вдов, Международный Олимпийский день, День государственной службы ООН.

23 июня - 174-й день года (175-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 191 день.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

23 июня праздник отмечается в разных уголках планеты - узнайте, какие важные события встречают сегодня жители других стран:

Видео дня

Праздник середины лета "Лиго" - Латвия .

. День полиции - Казахстан .

. День американских детей, День печенья с орехом пекан, День теста по математике, День розового цвета, День розового фламинго, День пиццы в детройском стиле - США .

. День отца - Польша .

. День физкультуры - Армения .

. День провозглашения суверенитета - Молдова .

. Национальный праздник - Люксембург .

. День памяти жертв терроризма - Канада.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - жители нашей страны отмечают День государственной службы. В эту дату можно поздравить всех тех, кто работает во благо государства.

Важные события в истории 23 июня

1771 - в Испании во время корриды погиб первый матадор - Хосе Кандидо Экспозито.

1803 - Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.

1840 - английский парламент принял закон об объединении Верхней и Нижней Канады.

1846 - бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.

1860 - образована Секретная служба США.

1868 - Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку. Размерами она была с большой стол, клавиатура её напоминала рояль, печатала машинка только большими буквами, причём машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага находилась под планшетом.

1947 - в США принят "Антирабочий закон Тафта-Хартли". Закон сильно ограничил права профсоюзов и запрещал отдельные виды забастовок.

1948 - введение в обращение сепаратной западногерманской марки в Западном Берлине.

1975 - Элис Купер во время выступления в Ванкувере упал со сцены и сломал шесть ребер. Турне называлось "Добро пожаловать в мой кошмар".

1994 - на экраны США вышел фильм "Форрест Гамп".

1998 - впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.

2006 - умерла черепаха, которая принадлежала Дарвину.

2016 - граждане Великобритании на общенациональном референдуме проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

Какой сегодня церковный праздник

По новому стилю 23 июня верующие отмечают день памяти мученицы Агриппины. По старому стилю христиане встречают Дeнь пaмяти cвятитeля Иoaннa, митpoпoлитa Тoбoльcкoгo, Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Тимoфeя Пpуccкoгo и Дeнь пaмяти cвятитeля Вaccиaнa, eпиcкoпa Лaвдийcкoгo. Вне зависимости от выбранного календаря верующие также отмечают сегодня Троицу.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 23 июня

Приметы гласят - этот день хорош для заботы о своем здоровье. Можно и нужно сходить к врачу, любые манипуляции будут полезны. Если собрались куда-то ехать или переезжать, то дата также благоприятна. Путь будет легким и беспроблемным.

Народные приметы о погоде 23 июня:

капли сока на листьях ивы - к ухудшению погоды;

птицы ощипывают перья - к дождю;

прячутся пауки - погода изменится;

погода ясная, но не видно муравьев - к осадкам.

Категорически запрещают приметы на сегодня смотреть в чужие окна - рискуете забрать себе беды и ошибки других людей. Также не стоит злиться и обижаться - конфликт затянется надолго. В эту дату лучше не оставаться дома одному - может случиться беда. Наши предки верили, что если оставить ложку после обеда на столе, то весь год будете нуждаться в еде.

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