В эту дату Всемирный день китов и дельфинов и Международный день бла-бла-бла.

Праздник 23 июля - Всемирный день китов и дельфинов, Международный день бла-бла-бла, День жмурок с ярким светом, День кондитерской посыпки, Всемирный день синдрома Шегрена.

23 июля - 204-й день года (205-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 161 день.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

23 июля праздник отмечается в разных странах мира - узнайте, какие именно торжества в эту дату встречают на планете:

Видео дня

День женщин с зависимостью, День великолепной бабушки, День ванильного мороженого, День арахисового масла и шоколада, День "Достаточно жарко для тебя" - США .

. День инженера - Сингапур .

. День детей - Индонезия .

. День дружбы - Боливия .

. День Семнадцатого тамуза - Израиль .

. День письма - Япония .

. День Государственного флага - Абхазия .

. День ВВС - Перу .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 23 июля нет никаких национальных дат, поэтому все желающие могут присоединиться к международным торжествам.

Важные события в истории 23 июля

1840 - Британия объявила о том, что Канаде будет предоставлен статус самоуправляющейся территории.

1901 - немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы.

1903 - спустя месяц после образования корпорации "Ford Motor Company" она выпустила в продажу свой первый автомобиль "модель А". В течение первого года своего существования компания произвела 1700 автомобилей. Первый автомобиль, выставленный на продажу, был описан как "наиболее совершенная машина на рынке, которую в состоянии водить даже 15-летний мальчик". Первый автомобиль был продан доктору Е. Пфеннингу из Чикаго, который купил машину месяц спустя после регистрации компании, к большой радости обеспокоенных акционеров, нервно наблюдавших за уменьшением банковского баланса до $223.

1951 - в Рокенкорте (Франция) открыта штаб-квартира НАТО.

1968 - впервые в истории террористами захвачен гражданский самолёт с заложниками. Боевики Народного фронта освобождения Палестины совершили первый (и единственный) успешный угон самолёта израильской авиакомпании "Эль-Аль".

1979 - духовный лидер Ирана аятолла Хомейни запретил трансляцию музыки в связи с тем, что это развращает молодёжь.

1982 - принято решение о повсеместном запрете вылова китов в коммерческих целях.

1992 - Верховный Совет Абхазии провозгласил независимость от Грузии.

2000 - открыт новый естественный спутник крупнейшей планеты Солнечной системы - Юпитера.

2002 - учёные получили подтверждение одной из самых загадочных легенд - о существовании морских чудовищ. На острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Весил он четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 15 метров.

Какой сегодня церковный праздник

Православные христиане 23 июля отмечают день памяти Почаевской иконы Божией Матери. По старому стилю верующие встречают праздник 23 июля - день памяти преподобного Антония Киево-Печерского, день памяти преподобного Силуана, схимника Печерского.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 23 июля

Наши предки верили в приметы - сегодня нужно ориентироваться на гром и грозу. По звукам можно было понять, каким будет дождь. Если гром резкий, то дождь будет тихим, а если гром гулкий, то ждать ливня. Люди, у которых есть какие-либо беды и печали, должны пойти к водоему и высказать воде любые свои горести - она заберет их себе.

Народные приметы о погоде 23 июля:

желтые листья на березе - к ранней осени;

утром нет росы - ждать дождя к вечеру;

голуби воркуют - к теплой погоде;

слышно громкое жужжание пчел - будет жара.

Категорически запрещают приметы причинять зло воде - проводить обряды, ритуалы, выбрасывать мусор, выливать что-то грязное. В противном случае можно навлечь беды на свою жизнь. Купаться тоже нельзя - можно потерять деньги, как и не стоит мыть полы - такими действиями на праздник 23 июля рискуете потревожить домового, который разозлится и притянет неудачи к вам.

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