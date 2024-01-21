Православная церковь Украины 22 января по новому стилю чтит память апостола от 70-ти Тимофея, мученика Анастасия Персидского и диякона Анастасия Киево-Печерского. По старому стилю 22 января чтили память святителя Филиппа, митрополита всей Киевской Руси.
В давние времена считалось, что в Тимофеев день начинаются самые суровые в году морозы и метели, которые могут всерьез запутать путника. Поэтому в далекую дорогу в этот народный праздник не отправлялись, боясь заблудиться или заболеть. Этот день считается также опасным для больных людей - люди верили, что тимофеевские морозы обостряют любые болезни.
После долгой череды зимних праздников наши предки посвящали праздник 22 января хозяйственным заботам. В этот день проверяли остаток зимних припасов и дров, перестирывали одежду, шторы и белье, занимались генеральной уборкой в доме. Владельцы домашнего скота мыли животных и чистили хлев, а пчеловоды проверяли, как зимуют пчелы. Хозяйки пекли пироги и коржики.
В народный праздник 22 января для крепкого здоровья нужно сходить в баню или на геотермальные источники. Воздействие тепла принесет здоровье на весь год.
В этот день ни в коем случае не стоит конфликтовать с близкими, выяснять отношения и вспоминать старые обиды. Если испортить отношения с родным человеком, то общение наладится нескоро.
22 января - знак Зодиака
Рожденный 22 января человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня творческие и свободолюбивые. Не любят, когда им указывают. Добиваются больших высот в карьере и творчестве. Они не любят однообразия и часто делают перестановку в доме. Рожденные 22 января люди имеют особый дар - они умеют примирять враждующих людей.
Что нельзя делать 22 января
Болеющим людям нельзя легко одеваться на улице, мочить ноги и мёрзнуть.
Неудачный день для путешествий и далеких поездок.
Ссориться, конфликтовать, обижаться на близких людей не стоит, иначе отношения испортятся надолго.
Нельзя выгонять на улицу домашний скот, собак и котов.
22 января нельзя лениться, весь день бездельничать, откладывать важную работу, иначе весь год не будут получаться дела.
Приметы погоды 22 января
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Кот или собака свернулись в клубок - к сильным морозам.
- Если сильно вспотели окна, то скоро потеплеет.
- В полдень на небе нет облаков - к ранней весне.
- Снегопад в этот день - хорошая примета, которая указывает на богатый урожай этим летом.
- Если метель началась, то она затянется на всю неделю.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.