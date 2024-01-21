Народный праздник 22 января известен под названиями Тимофеев день, Тимофей-полузимник, Филиппов день.

Православная церковь Украины 22 января по новому стилю чтит память апостола от 70-ти Тимофея, мученика Анастасия Персидского и диякона Анастасия Киево-Печерского. По старому стилю 22 января чтили память святителя Филиппа, митрополита всей Киевской Руси.

В давние времена считалось, что в Тимофеев день начинаются самые суровые в году морозы и метели, которые могут всерьез запутать путника. Поэтому в далекую дорогу в этот народный праздник не отправлялись, боясь заблудиться или заболеть. Этот день считается также опасным для больных людей - люди верили, что тимофеевские морозы обостряют любые болезни.

После долгой череды зимних праздников наши предки посвящали праздник 22 января хозяйственным заботам. В этот день проверяли остаток зимних припасов и дров, перестирывали одежду, шторы и белье, занимались генеральной уборкой в доме. Владельцы домашнего скота мыли животных и чистили хлев, а пчеловоды проверяли, как зимуют пчелы. Хозяйки пекли пироги и коржики.

Видео дня

В народный праздник 22 января для крепкого здоровья нужно сходить в баню или на геотермальные источники. Воздействие тепла принесет здоровье на весь год.

В этот день ни в коем случае не стоит конфликтовать с близкими, выяснять отношения и вспоминать старые обиды. Если испортить отношения с родным человеком, то общение наладится нескоро.

22 января - знак Зодиака

Рожденный 22 января человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня творческие и свободолюбивые. Не любят, когда им указывают. Добиваются больших высот в карьере и творчестве. Они не любят однообразия и часто делают перестановку в доме. Рожденные 22 января люди имеют особый дар - они умеют примирять враждующих людей.

Что нельзя делать 22 января

Болеющим людям нельзя легко одеваться на улице, мочить ноги и мёрзнуть.

Неудачный день для путешествий и далеких поездок.

Ссориться, конфликтовать, обижаться на близких людей не стоит, иначе отношения испортятся надолго.

Нельзя выгонять на улицу домашний скот, собак и котов.

22 января нельзя лениться, весь день бездельничать, откладывать важную работу, иначе весь год не будут получаться дела.

Приметы погоды 22 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Кот или собака свернулись в клубок - к сильным морозам.

Если сильно вспотели окна, то скоро потеплеет.

В полдень на небе нет облаков - к ранней весне.

Снегопад в этот день - хорошая примета, которая указывает на богатый урожай этим летом.

Если метель началась, то она затянется на всю неделю.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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