Праздник 22 июля - День трудяги, День летнего отдыха, Всемирный день мозга, День толстяка и толстушки, День находок, День гамака, Международный день бокса, День приближенного значения числа Пи, День львиной доли.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 22 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 22 июля
22 июля - 203-й день года (204-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 162 дня.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
22 июля праздник отмечается в разных государствах по всему миру - узнайте, какие именно торжества встречают люди в разных странах:
- День манго, День крысолова - США.
- Фестиваль манго в Дели - Индия.
- День возрождения - Польша.
- День независимости Саравака - Малайзия.
- День буддистского поста - Таиланд, Лаос, Мьянма.
- День прокурора - Индонезия.
- День национальной прессы - Азербайджан.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то граждане нашей страны не отмечают никаких национальных праздников - по желанию можно присоединиться к международным.
Важные события в истории 22 июля
- 1246 - итальянский путешественник 65-летний францисканский монах Джованни да Плано Карпини первым из европейцев достиг столицы монгольской империи Каракорума.
- 1790 - во Франции национализировано имущество церкви.
- 1921 - В газете "Селянська правда" появился первый фельетон украинского писателя Остапа Вишни.
- 1944 - Основан Международный валютный фонд.
- 1952 - принята конституция Польской Народной Республики.
- 1970 - открыт Тернопольский финансово-экономический институт.
- 1971 - в школах Торонто запрещена порка учеников.
- 1986 - с перевесом в один голос, палата общин британского парламента проголосовала за отмену телесных наказаний в государственных школах.
- 1996 - вышла компьютерная игра Quake.
- 1999 - госсовет Кубы обнародовал декрет, направленный на пресечение попыток нелегально покинуть территорию острова.
- 2010 - в Аргентине вступил в силу закон об однополых браках.
Какой сегодня церковный праздник
Православные верующие по новому календарю отмечают 22 июля праздник - день памяти равноапостольной Марии Магдалины. По старому стилю в эту дату люди встречают дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Пaнкpaтия, eпиcкoпa Тaвpoмeнийcкoгo.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 22 июля
Приметы гласят, что в эту дату необходимо сорвать огурец с грядки так, чтобы никто не видел, и закопать его в дальнем углу огорода. Тогда в следующем году урожай огурцов будет богатым. Также 22 июля можно переезжать на новое место жительства или отправляться в путешествие - поездка будет удачной.
Народные приметы о погоде 22 июля:
- созрела черника - зима будет холодной;
- луна на небе темных оттенов - в конце июля ждите дождей;
- рыба плещется в водоеме - к дождю;
- звезды потускнели - к грозам.
Категорически запрещено 22 июля отказывать кому-либо в помощи, иначе скоро сами будете нуждаться в ней. Также не стоит ссориться с родственниками - конфликт может затянуться надолго. Воздержитесь от того чтобы 22 июля брать деньги в долг - не сможете вернуть их.