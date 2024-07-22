В эту дату отмечается День трудяги и День летнего отдыха.

Праздник 22 июля - День трудяги, День летнего отдыха, Всемирный день мозга, День толстяка и толстушки, День находок, День гамака, Международный день бокса, День приближенного значения числа Пи, День львиной доли.

22 июля - 203-й день года (204-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 162 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

22 июля праздник отмечается в разных государствах по всему миру - узнайте, какие именно торжества встречают люди в разных странах:

Видео дня

День манго, День крысолова - США .

. Фестиваль манго в Дели - Индия .

. День возрождения - Польша .

. День независимости Саравака - Малайзия .

. День буддистского поста - Таиланд, Лаос, Мьянма .

. День прокурора - Индонезия .

. День национальной прессы - Азербайджан .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то граждане нашей страны не отмечают никаких национальных праздников - по желанию можно присоединиться к международным.

Важные события в истории 22 июля

1246 - итальянский путешественник 65-летний францисканский монах Джованни да Плано Карпини первым из европейцев достиг столицы монгольской империи Каракорума.

1790 - во Франции национализировано имущество церкви.

1921 - В газете "Селянська правда" появился первый фельетон украинского писателя Остапа Вишни.

1944 - Основан Международный валютный фонд.

1952 - принята конституция Польской Народной Республики.

1970 - открыт Тернопольский финансово-экономический институт.

1971 - в школах Торонто запрещена порка учеников.

1986 - с перевесом в один голос, палата общин британского парламента проголосовала за отмену телесных наказаний в государственных школах.

1996 - вышла компьютерная игра Quake.

1999 - госсовет Кубы обнародовал декрет, направленный на пресечение попыток нелегально покинуть территорию острова.

2010 - в Аргентине вступил в силу закон об однополых браках.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому календарю отмечают 22 июля праздник - день памяти равноапостольной Марии Магдалины. По старому стилю в эту дату люди встречают дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Пaнкpaтия, eпиcкoпa Тaвpoмeнийcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 22 июля

Приметы гласят, что в эту дату необходимо сорвать огурец с грядки так, чтобы никто не видел, и закопать его в дальнем углу огорода. Тогда в следующем году урожай огурцов будет богатым. Также 22 июля можно переезжать на новое место жительства или отправляться в путешествие - поездка будет удачной.

Народные приметы о погоде 22 июля:

созрела черника - зима будет холодной;

луна на небе темных оттенов - в конце июля ждите дождей;

рыба плещется в водоеме - к дождю;

звезды потускнели - к грозам.

Категорически запрещено 22 июля отказывать кому-либо в помощи, иначе скоро сами будете нуждаться в ней. Также не стоит ссориться с родственниками - конфликт может затянуться надолго. Воздержитесь от того чтобы 22 июля брать деньги в долг - не сможете вернуть их.

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