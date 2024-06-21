В эту дату отмечается День солнечных зайчиков и Международный день цветка.

Праздник 21 июня - День солнечных зайчиков, Международный день цветка, Международный день медлительности, Всемирный день мира и молитвы, Всемирный день жирафа, Международный день футболки, День селфи, Международный день йоги, Музыкальный день, Международный день празднования солнцестояния, День солидарности атеистов, Международный день скейтбординга, Всемирный день гуманизма.

21 июня - 172-й день года (173-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 193 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

21 июня праздник отмечается в разных странах - предлагаем узнать, что именно встречают верующие сегодня:

Видео дня

День штата Аризона, День смузи, День предупреждения кукушки, День молитвы за сотрудников правоохранительных органов, День морской ракушки, День персиков с кремом, День собачьей вечеринки, День уродливых собак, День благодарности высоким девушкам, День благодарности дневному свету, День теста для печенья - США .

. День оптимизма - Хорватия .

. Праздник музыки - Франция .

. День посадки деревьев - Куба .

. День личных размышлений - Ирландия, Великобритания .

. День аборигенов, День коренных народов - Канада .

. День отца - Египет, Ливан, Сирия, Уганда .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране отмечается Дeнь paбoтникa cлужбы кoнтpoля зa peгулиpуeмыми цeнaми - Укpaинa.

Важные события в истории 21 июня

1633 - Галилео Галилей заключён во дворце инквизиции.

1749 - в Канаде основан город Галифакс (на тот момент - Чебукто).

1788 - Нью-Гэмпшир ратифицировал Конституцию и стал девятым штатом США.

1804 - Смитсон Теннант представил отчёт Лондонскому королевскому обществу об открытии двух новых металлов: иридия и осмия.

1893 - первое колесо обозрения появилось на выставке в Чикаго.

1913 - впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана.

1930 - во Франции введена годичная воинская обязанность.

1948 - в ФРГ введена новая валюта — немецкая марка.

1975 - на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга "Челюсти".

2003 - в Берлине прошёл последний концерт дуэта Modern Talking.

Какой сегодня церковный праздник

По новому стилю, согласно новому календарю ПЦУ, христиане отмечают день памяти мученика Иулиана Тарсийского. По старому стилю верующие встречают Дeнь пaмяти cвятoгo вeликoмучeникa Фeoдopa Cтpaтилaтa и Дeнь пaмяти cвятитeля Фeoдopa, eпиcкoпa Ρocтoвcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 21 июня

Приметы на сегодня, согласно заветам наших предков, рекомендуют удобрять огороды и поля навозом. Важно, чтобы трудились все - и взрослые, и дети. Также была традиция - старшие дети в семье готовят обед из 12 блюд для всей семьи.

Народные приметы о погоде 21 июня:

много росы - к хорошему урожаю;

собака много пьет и лежит на земле - к дождю;

тихо в лесу - к грозе;

роса держится до полудня - осадков 21 июня не будет.

Народные приметы категорически запрещают носить сегодня аксессуары и вещи темного цвета - можно притянуть негативную энергию. Также не стоит находиться в одиночестве, унывать, расстраиваться, спорить и сплетничать.

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