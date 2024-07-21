Праздник 21 июля - День вредной еды, День без купальников, День "Пригласите инопланетянина жить с вами", День переучета.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 21 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 21 июля
21 июля - 202-й день года (203-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 163 дня.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
21 июля праздник отмечается во многих странах мира - узнайте, где и что именно встречают в эту дату:
- День рукоделия для местного приюта, День турнира по перетягиванию каната, День возрастного ограничения на алкоголь, День мороженого, День "Будь кем-то" - США.
- День свободы - Остров Гуам.
- День расовой гармонии - Сингапур.
- День детей - Панама, Венесуэла, Куба.
- Национальный день - Бельгия.
- День памяти расистских и антисемитских преследований - Франция.
- Праздник сбора урожая пшеницы - Туркменистан.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - 21 июля в нашей стране отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
Важные события в истории 21 июля
- 365 - землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света - Александрийский маяк. Окончательно маяк был разрушен в результате очередного землетрясения в 1375 году.
- 1542 - папа римский Павел III учредил Римскую инквизицию для борьбы с протестантизмом.
- 1610 - чай впервые импортирован в Европу.
- 1918 - татары обратились к Германии с просьбой объявить оккупированный Крым татарским ханством.
- 1969 - американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну. Через 19 минут к нему присоединился Базз Олдрин.
- 2007 - издание седьмой книги о Гарри Поттере "Гарри Поттер и Дары Смерти" на английском языке.
Какой сегодня церковный праздник
По новому календарю верующие в Украине отмечают торжество 21 июля - праздник церковный под названием "день памяти преподобного Симеона и Иоанна, преподобного Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника Киево-Печерских". По старому стилю христиане встречают день памяти праведного Прокопия.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 21 июля
Приметы гласят, что этот день идеально подходит для любых дел в личной жизни. Свидания будут удачными, знакомства - перспективными, а если повенчаться или пожениться на праздник 21 июля, то молодые проживут в браке долго и счастливо.
Народные приметы о погоде 21 июля:
- воробьи суетятся - погода будет солнечной;
- поведение пчел можно назвать агрессивным - скоро "ударит" жара;
- созрела черника - пора собирать рожь;
- вечером идет дождь - он продолжится на весь следующий день.
Категорически запрещено 21 июля собирать какие-либо ягоды, кроме черники. Также нельзя лениться - приметы обещают, что каждому, кто будет трудиться в эту дату, воздастся вдвойне. Лучше воздержаться от дальних поездок - в дороге может что-нибудь случиться.