В эту дату отмечается День вредной еды и День без купальников.

Праздник 21 июля - День вредной еды, День без купальников, День "Пригласите инопланетянина жить с вами", День переучета.

21 июля - 202-й день года (203-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 163 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

21 июля праздник отмечается во многих странах мира - узнайте, где и что именно встречают в эту дату:

Видео дня

День рукоделия для местного приюта, День турнира по перетягиванию каната, День возрастного ограничения на алкоголь, День мороженого, День "Будь кем-то" - США .

. День свободы - Остров Гуам .

. День расовой гармонии - Сингапур .

. День детей - Панама, Венесуэла, Куба .

. Национальный день - Бельгия .

. День памяти расистских и антисемитских преследований - Франция .

. Праздник сбора урожая пшеницы - Туркменистан .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - 21 июля в нашей стране отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

Важные события в истории 21 июля

365 - землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света - Александрийский маяк. Окончательно маяк был разрушен в результате очередного землетрясения в 1375 году.

1542 - папа римский Павел III учредил Римскую инквизицию для борьбы с протестантизмом.

1610 - чай впервые импортирован в Европу.

1918 - татары обратились к Германии с просьбой объявить оккупированный Крым татарским ханством.

1969 - американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну. Через 19 минут к нему присоединился Базз Олдрин.

2007 - издание седьмой книги о Гарри Поттере "Гарри Поттер и Дары Смерти" на английском языке.

Какой сегодня церковный праздник

По новому календарю верующие в Украине отмечают торжество 21 июля - праздник церковный под названием "день памяти преподобного Симеона и Иоанна, преподобного Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника Киево-Печерских". По старому стилю христиане встречают день памяти праведного Прокопия.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 21 июля

Приметы гласят, что этот день идеально подходит для любых дел в личной жизни. Свидания будут удачными, знакомства - перспективными, а если повенчаться или пожениться на праздник 21 июля, то молодые проживут в браке долго и счастливо.

Народные приметы о погоде 21 июля:

воробьи суетятся - погода будет солнечной;

поведение пчел можно назвать агрессивным - скоро "ударит" жара;

созрела черника - пора собирать рожь;

вечером идет дождь - он продолжится на весь следующий день.

Категорически запрещено 21 июля собирать какие-либо ягоды, кроме черники. Также нельзя лениться - приметы обещают, что каждому, кто будет трудиться в эту дату, воздастся вдвойне. Лучше воздержаться от дальних поездок - в дороге может что-нибудь случиться.

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