Народный праздник 21 февраля известен под названиями Тимофей-весновей, Захарий Серповидец.

Православная церковь Украины 21 февраля по новому стилю чтит память преподобного Тимофея и архиепископа Евстафия Антиохийского. По старому стилю в праздник сегодня чтят малого пророка Захария.

Наши предки в этот народный праздник ждали первых признаков весны - появления подснежников, теплых ветров, таяния снега. Если дата выпадала на солнечную погоду, то обязательно выходили на улицу и грелись под лучами. В то же время дата считалась и опасной, поскольку в конце февраля, по народным верованиям, начинается разгул нечистой силы и лихорадок. Без большой необходимости из дома не выходили, боясь заболеть.

Праздник 21 марта наши предки посвящали подготовке сельскохозяйственного инвентаря к посевному сезону: точили серпы и лопаты, чинили телеги, подковывали коней. Амбары и зернохранилища убирали и готовили к хранению нового урожая. Крестьяне закупали семена овощей и посадочную картошку.

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Украинцы в течение февраля массово играли свадьбы. Молодые люди старались успеть найти себе пару до марта. После наступления весны начинался сельскохозяйственный сезон, и молодежи было не до свадеб. Народный праздник 21 февраля - счастливый день для бракосочетания.

Также сегодняшний день удачен для торговли, заключения договоров, крупных покупок и любых финансовых дел.

21 февраля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рыбы. Именинники этого дня по характеру доброжелательные, но довольно закрытые. Им нужно время, чтобы довериться новому человеку. Они сострадательные и эмоциональные, всегда готовы помочь родным и друзьям. Очень чувствительны к критике и надолго запоминают обиду.

Что нельзя делать 21 февраля

Нельзя заниматься физическим трудом, поднимать тяжелые предметы, нарушать правила безопасности и делать резкие движения. Повышается риск травм и растяжений.

Нельзя никому завидовать. Если будете завидовать, то нас вас распространятся проблемы и тревоги человека.

Неудачный день для рыбалки.

Будьте осторожны с острыми и колющими предметами - возрастает риск порезов.

Приметы погоды 21 февраля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если ночью ярко и отчетливо видно луну, то этот год будет урожайным.

Птички много поют - к ранней весне.

Если уже расцвели подснежники, то серьезных заморозков больше не будет.

Снежный или дождливый день сулит мокрый март.

На озера и реки прилетели дикие утки - к потеплению.

Мороз в этот день предвещает раннюю, но холодную весну.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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