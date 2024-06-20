Праздник 20 июня - День летнего солнцестояния, День новой личности, Всемирный день Wi-Fi, День перерыва в работе, День чайных покупок, Международный день тенниса, День синдрома самозванца, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, Всемирный день эффективности, Всемирный день беженцев.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 20 июня
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 20 июня
20 июня - 171-й день года (172-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 194 дня.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
20 июня праздник отмечается в разных странах - посмотрите и узнайте, что именно празднуют люди во всем мире:
- День ванильного молочного коктейля, День йогурта, День мороженого с газировкой, День штата Западная Виргиния, День американского орла - США.
- День независимости - Сенегал.
- День "Девушки изучают программирование" - Канада.
- День посадки деревьев - Австралия.
- День суверенитета - Узбекистан.
- День национального флага - Аргентина.
- День памяти жертв бегства и изгнания - Германия.
- День мучеников - Эритрея.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране не отмечают никаких национальных торжеств, поэтому все желающие могут присоединиться к празднованию любого международного события.
Важные события в истории 20 июня
- 1793 - американец Эли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину.
- 1837 - королевой Великобритании становится Виктория I.
- 1840 - Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.
- 1863 - Западная Виргиния стала 35 штатом США.
- 1997 - В США вышла последняя, 4-я часть супергеройского фильма, основанная на персонажах DC Comics - "Бэтмен и Робин".
Какой сегодня церковный праздник
Христиане, которые перешли на новый календарь ПЦУ, отмечают 20 июня день памяти священномученика Мефодия, епископа Патарского. По старому стилю верующие в эту дату встречают Coбop cвятыx Ивaнoвcкoй митpoпoлии и • Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Фeoдoтa Aнкиpcкoгo.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 20 июня
Приметы 20 июня строго запрещают признаваться в любви, приглашать любых на свидания, свататься и жениться. Если нарушить запрет, то союз быстро распадется. Также не стоит рассказывать о своих планах, иначе не сбудутся.
Народные приметы о погоде 20 июня:
- гремит гром - погода испортится и долго будет такой;
- пчелы сидят на стенках улья - к жаре;
- голуби прячутся или сидят на крыше тесно друг к другу - к дождю;
- воробьи купаются в пыли - к плохой погоде.
Обычаи и приметы на сегодня разрешают купаться в реках и озерах - 20 июня - благоприятный день для этого. Верующие могут помолиться святому Федоту о защите от злых сил и водяных духов.