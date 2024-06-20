Что можно и нельзя делать 20 июня - приметы и традиции / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Праздник 20 июня - День летнего солнцестояния, День новой личности, Всемирный день Wi-Fi, День перерыва в работе, День чайных покупок, Международный день тенниса, День синдрома самозванца, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, Всемирный день эффективности, Всемирный день беженцев.

20 июня - 171-й день года (172-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 194 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

20 июня праздник отмечается в разных странах - посмотрите и узнайте, что именно празднуют люди во всем мире:

Видео дня
  • День ванильного молочного коктейля, День йогурта, День мороженого с газировкой, День штата Западная Виргиния, День американского орла - США.
  • День независимости - Сенегал.
  • День "Девушки изучают программирование" - Канада.
  • День посадки деревьев - Австралия.
  • День суверенитета - Узбекистан.
  • День национального флага - Аргентина.
  • День памяти жертв бегства и изгнания - Германия.
  • День мучеников - Эритрея.

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране не отмечают никаких национальных торжеств, поэтому все желающие могут присоединиться к празднованию любого международного события.

Важные события в истории 20 июня

  • 1793 - американец Эли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину.
  • 1837 - королевой Великобритании становится Виктория I.
  • 1840 - Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.
  • 1863 - Западная Виргиния стала 35 штатом США.
  • 1997 - В США вышла последняя, 4-я часть супергеройского фильма, основанная на персонажах DC Comics - "Бэтмен и Робин".

Какой сегодня церковный праздник

Христиане, которые перешли на новый календарь ПЦУ, отмечают 20 июня день памяти священномученика Мефодия, епископа Патарского. По старому стилю верующие в эту дату встречают Coбop cвятыx Ивaнoвcкoй митpoпoлии и • Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Фeoдoтa Aнкиpcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 20 июня

Приметы 20 июня строго запрещают признаваться в любви, приглашать любых на свидания, свататься и жениться. Если нарушить запрет, то союз быстро распадется. Также не стоит рассказывать о своих планах, иначе не сбудутся.

Народные приметы о погоде 20 июня:

  • гремит гром - погода испортится и долго будет такой;
  • пчелы сидят на стенках улья - к жаре;
  • голуби прячутся или сидят на крыше тесно друг к другу - к дождю;
  • воробьи купаются в пыли - к плохой погоде.

Обычаи и приметы на сегодня разрешают купаться в реках и озерах - 20 июня - благоприятный день для этого. Верующие могут помолиться святому Федоту о защите от злых сил и водяных духов.

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