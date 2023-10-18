Народный праздник 19 октября известен под названиями Иванов день, Проводы осени, Фомин день, Фома-хлебник.

Православная церковь Украины 19 октября по новому стилю чтит память пророка Иоиля и мученика Уара, блаженной Клеопатры и её сына Иоанна. Также в этот день отмечают перенесение мощей Иоанна Рыльского, покровителя Болгарии.

Наши предки в этот народный праздник отмечали проводы осени и встречу зимы. Обычно в эту дату окончательно холодало, а в домах уже топили печи. Заканчивался сбор самых поздних овощей - тыквы, моркови, свеклы, редьки. Сельскохозяйственный сезон заканчивался. У молодежи в Киевской Руси в этот период начинался сезон свадеб.

В праздник 19 октября по селам начинали резать на мясо курей и свиней. Из мяса варили ароматный бульон и пекли курники.

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По старому стилю церковь в этот день чтила одного из двенадцати апостолов Фому, которого называли Фомой Неверующим. В Фомин день в Киевской Руси было принято выпекать в печи домашний хлеб из собранного этим летом зерна. Испеченный в народный праздник 19 октября хлеб, по приметам, может исцелить любую болезнь. Поэтому его обязательно давали больным людям.

Наши предки верили, что апостол Фома благословляет бережливых и запасливых людей. Поэтому в день его памяти заготавливали дрова, заносили в амбар сено, закрывали консервацию на зиму. Хозяева обходили чуланы и погреба и смотрели, сколько припасов есть на зиму и что нужно докупить на ярмарке.

19 октября знак - Зодиака

Рожденный 19 октября человек по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру очень волевые и самодостаточные. Они сами добиваются своего счастья. Обладают сильным даром убеждения. Очень упрямые и уверенные в своей правоте. Они хотят во всем быть первыми и не терпят конкуренции. Но ради хороших отношений в семье готовы уступить первенство родным.

Что нельзя делать 19 октября

Ни в коем случае нельзя убивать пауков 19 октября. Лучше посадите их в банку и вынесите на улицу.

В Иванов день нужно быть бережливым и скромным. Нельзя хвастаться, демонстрировать свою роскошь, вести себя вызывающе и громко, принижать других людей, иначе в личной жизни счастья не будет. Также нельзя покупать предметы роскоши и совершать ненужные покупки.

Нельзя быть скупым 19 октября, отказывать другим людям в помощи и игнорировать все призывы к благотворительности. По давним верованиям человеку, который в этот день кому-то поможет, также придет помощь в тяжелые времена.

В эту дату нельзя лениться, откалывать важные дела на потом, долго спать и перекладывать свои обязанности на других людей.

Не оставляйте вещи сушиться на балконе или на улице в этот день, чтобы на одежде не поселилась нечисть.

Приметы погоды 19 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если погода безветренная, скоро похолодает.

На небе появились белые кучевые облака - к теплой и солнечной погоде.

Если к этому дню уже выпал снег, то зима будет ранней.

Утро пасмурное и туманное - днем погода улучшится.

Если на улице не пропали пауки и паутина летает по воздуху, то в октябре еще будут теплые дни.

Утром небо желтоватого оттенка - к дождливой погоде.

Вороны собираются в большие стаи - к ненастью.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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