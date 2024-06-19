В эту дату отмечается День наблюдения за облаками и Всемирный день неспешной прогулки.

Праздник 19 июня - День наблюдения за облаками, Всемирный день неспешной прогулки, Международный день коробки, Всемирный день альбатроса, Всемирный день детского футбола, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

19 июня - 170-й день года (171-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 195 дней.

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Какой сегодня праздник в мире и в Украине

19 июня праздник отмечается в разных странах - посмотрите, какие именно торжества встречают люди:

День поцелуев - Великобритания .

. День часов, День мартини, День освобождения рабов, День животных в кино, День кота Гарфилда - США .

. День посадки деревьев - Парагвай .

. День независимости - Венгрия .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране отмечается День фермера. В эту дату можно поздравить работников сельского хозяйства с их праздником.

Важные события в истории 19 июня

1829 - сэр Роберт Пиль основал лондонскую столичную полицию.

1846 - в Нью-Джерси (США) прошёл первый в истории бейсбольный матч.

1862 - рабовладение запрещено на всей территории США.

1910 - в США впервые праздновался День отца, учреждённый миссис Додд в Спокане, штат Вашингтон.

1921 - перепись населения в Великобритании.

1956 - свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера.

1999 - вышла первая версия (1.0 Beta) популярнейшего онлайн-шутера Counter-Strike.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие, которые перешли на новый календарь ПЦУ, 19 июня отмечают день памяти апостола Иуды, брата Господня. По старому стилю верующие встречают Пpaздник Пимeнoвcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи и Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Виccapиoнa, чудoтвopцa Египeтcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 19 июня

Приметы на сегодня гласят, что 19 июня нужно работать в огороде, собирать сорняки, а также заниматься уборкой в доме. Такие действия привлекут благополучие в семью. Есть ритуал для незамужних женщин - если они в эту дату польют растения в саду, то вскоре в жизни появится хороший мужчина.

Народные приметы о погоде 19 июня:

резко наступили холода - к хорошей погоде;

пчелы летают над цветами - день будет ясным;

не слышно жаворонков - к ухудшению погоды.

Приметы 19 июня категорически запрещают супружеской паре одновременно работать в огороде - к ссоре. Девушкам нельзя нюхать цветы - к проблемам в личной жизни. Не стоит увольняться с работы или переезжать на новое место жительства - ничего хорошего вас там не ждет.

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