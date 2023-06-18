Народный праздник 19 июня известен под названиями Илларион пропольник, Илларионов день.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Иллариона Нового. Этот святой известен своими целительскими навыками и покровительством рыбаков. Поэтому этот народный праздник издавна считается удачным для рыбной ловли.

У наших предков народный праздник 19 июня был известен как Илларион пропольник, поскольку было принято полоть сорняки. Верили, что если сегодня вырубить сорную траву с корнем, то повторно она на том же месте больше никогда не вырастет. Особенно удачной прополка считалась в том случае, если выпадала на новолуние, как в 2023 году.

Помимо борьбы с сорняками в Илларионов день также сеяли гречиху, лён и арбузы. Работать на огороде начинали ранним утром, пока солнце не начало припекать. Считалось, что если сегодня трудиться с самого утра, то святой Илларион вознаградит за трудолюбие и пошлет хороший урожай.

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Рожденные 19 июня люди общительные и отзывчивые, всегда готовы прийти на помощь. Иногда они становятся надоедливыми и лезут к близким с непрошенными советами, искренне пытаясь помочь. Семья для них - главная ценность в жизни. Близким людям они готовы прощать даже серьезные недостатки.

Что нельзя делать 19 июня

В праздник 19 июня плохой приметой считается лениться.

Категорически запрещено жестоко обращаться с бездомными животными, кричать на них, пугать и прогонять, если они не проявляют агрессию.

Не стоит жадничать сегодня, особенно если у вас просят то, что вам уже не нужно.

Остатки еды и очистки овощей сегодня не стоит выбрасывать в мусор. Отдайте их бездомным животным, скормите скоту или внесите на огород как удобрение.

Приметы погоды 19 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Ясный и жаркий день сегодня предвещает хороший урожай зерна.

Если среди дня цветки закрылись, то скоро пойдет дождь.

Сильный ветер дует - к хорошему урожаю подсолнуха.

Если резко похолодало, то скоро так же резко потеплеет.

Кузнечики громко стрекочут - на хорошую погоду.

Утром слышен гром - к вечеру возможен ливень.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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