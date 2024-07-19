В эту дату отмечается День пирожков с малиновым вареньем и День новых друзей.

Праздник 19 июля - День пирожков с малиновым вареньем, День новых друзей, День "Главное - не победа, а участие", Праздник клюканий, День "Высунь язык".

19 июля - 200-й день года (201-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 165 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

19 июля праздник отмечается во многих странах - узнайте, какие именно торжества в эту дату встречают:

Видео дня

День водопадов - Швеция .

. День революции, День свободы - Никарагуа .

. День специалистов по электронной безопасности, День коктейля "Дайкири", День городского пчеловодства, День соленого бекона - США .

. День инженера - Непал .

. День женщин-министров - Япония .

. День бирманских мучеников - Мьянма .

. День героев отечества и их семей - Колумбия .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране 19 июля отмечается День тренера.

Важные события в истории 19 июля

4241 год до н. э. — начало древнеегипетского календаря.

1650 — турецкий посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким.

1695 — в Великобритании в популярном сборнике "Как улучшить хозяйство и торговлю" публикуются первые брачные объявления.

1802 — В США основан химический концерн "Дюпон де Немур" (DuPont). Создателем компании был молодой француз-эмигрант Элетер Дюпон де Немур. Начинала компания с производства пороха и других взрывчатых веществ и лишь в нашем столетии ассортимент её продукции расширился до производства красок, синтетической резины и тканей, удобрений.

1814 — Английский мореплаватель М. Флайндерз в своей книге впервые назвал Зелёный континент Австралией (через 24 часа после публикации книги он скончался).

1822 — француз Нисефор Ньепс произвёл первую в мире фотографию.

1926 — Екатеринослав переименован в Днепропетровск.

1936 — Лидер испанских коммунистов Долорес Ибаррури в речи по радио впервые провозгласила лозунг "¡No pasarán!" ("Они не пройдут!").

1940 — В Англии на время войны запрещена торговля новыми автомобилями.

1946 — Первая кинопроба Мэрилин Монро, в результате которой она заключила контракт с киностудией 20th Century Fox.

1954 — Выход первого сингла Элвиса Пресли.

1994 — Леонид Кучма вступил в должность Президента Украины, сменив на этом посту Леонида Кравчука.

Какой сегодня церковный праздник

По новому календарю ПЦУ христиане в Украине отмечают 19 июля день памяти преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого, обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца. По старому стилю верующие встречают Собор Радонежских святых и день памяти преподобного Сисоя Великого.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 19 июля

Наши предки в эту дату отмечали Сысоев день - считалось, что святой Сысой покровительствует землепашцам. Если помолиться ему, то урожай будет богатым. Именно к этой дате важно закончить все посевные работы, иначе потом сложнее будет это делать. Люди верили, что если на праздник 19 июля пройтись босиком по росе, можно укрепить свое здоровье.

Народные приметы о погоде 19 июля:

идет дождь - осень будет мокрой;

хороший урожай малины - к суровой и морозной зиме;

много желтых листьев - осень будет ранней;

вечером теплее, чем к днем - к осадкам.

Категорически запрещено на праздник 19 июля принимать поспешных решений - лучше 100 раз подумать. Православные приметы запрещают ссориться, конфликтовать и сплетничать. Воздержитесь от того чтобы в этот день занимать деньги или давать их в долг - привлечете финансовые трудности.

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