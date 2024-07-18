В эту дату отмечается День прогулок под дождем и День идеальной семьи.

Праздник 18 июля - День прогулок под дождем, День идеальной семьи, День рождения игры "Тетрис", Всемирный день слушания, Международный день Нельсона Манделы.

18 июля — 199-й день года (200-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 166 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

18 июля праздник отмечается далеко не один - в разных государствах мира отмечают очень интересные даты:

Видео дня

День икры, День кислых конфет, День страхового ботаника - США .

. День Конституции - Уругвай .

. Праздник святого Арнульфа - Франция .

. Музыкальный фестиваль в Вербье - Швейцария .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна не отмечает никаких национальных торжеств в этот день.

Важные события в истории 18 июля

64 — В Риме вспыхнул пожар, уничтоживший практически весь город.

1768 — Бостонская газета опубликовала "Песню свободы" ("Liberty Song"), первую американскую патриотическую песню.

1872 — в Великобритании впервые проведена процедура тайного голосования.

1898 - Пьер и Мария Кюри представили в Парижской Академии доклад об открытии нового химического элемента — полония — второго после урана, обладающего радиоактивностью.

1925 - В США официально объявлено, что женщины могут быть водителями автомобилей не хуже мужчин, Первая публикация "Mein Kampf" Адольфа Гитлера.

1954 - Первый фестиваль джазовой музыки в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США).

1986 — На экраны США вышел фильм "Чужие" с Сигурни Уивер в главной роли.

1994 - Родила 63-летняя женщина — возрастной рекорд роженицы, продержавшийся до января 2005 года.

2000 — в Лондоне открыт памятник Джону Леннону.

2013 — власти американского Детройта подали заявление о признании города банкротом.

Какой сегодня церковный праздник

По календарю, принятому ПЦУ 1 сентября 2023 года, христиане 18 июля отмечают день памяти мученика Емилиана, преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского. По старому стилю далеко не один праздник 18 июля - праздник обретения честных мощей Сергия Радонежского, день памяти Афанасия Афонского, праздник иконы Божией Матери "Домостроительница".

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 18 июля

Наши предки издавна наблюдали за месяцем в этот день. Считалось, что небесное светило становится особенно сильным, поэтому если смотреть на него вечером и ночью, можно зарядиться энергией. Также приметы гласят, что такой ритуал поможет укрепить здоровье и поднять настроение.

Народные приметы о погоде 18 июля:

облака желтого цвета - скоро пойдет дождь;

месяц закрыт туманом - погода испортится;

на небе много звезд - к хорошей погоде.

Категорически запрещено в этот день работать вечером - лучше отдохнуть. Много спать тоже не рекомендуется, иначе можно "проспать" свою удачу. Воздержитесь от того чтобы гулять в одиночестве в незнакомых местах - есть риск встретить нечистую силу.

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