Сегодня отмечается Весенняя Неделя Добра и Всемирный день радиолюбителя.

Также 18 апреля праздник отмечается не один, а несколько - День пляски в проснувшемся лесу, Международный день торт-пиццы, День независимости владельцев домашних животных, Международный день памятников и исторических мест, Международный день пожарной охраны.

Какой праздник 18 апреля в разных странах

Каждое государство 18 апреля отмечает свое торжество - непохожее на всех остальных. И в каждой стране сегодня свой праздник:

День "Дай пять", День печенья в форме животных, День газетных обозревателей - США

День танкиста - Куба

День изобретений - Япония

День независимости - Зимбабве

День алии - Израиль

День скаутов - Армения

День армии - Иран

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна отмечает День памятников истории и культуры и День основания Общества Красного Креста.

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Памятные события в истории 18 апреля

1775 - "скачка Ревира", легендарное событие, ознаменовавшее начало Американской революции.

1791 - английский парламент отказался запрещать рабство в африканских колониях.

1793 - началась публикация первой газеты в Верхней Канаде.

1846 - американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.

1853 - пущена в строй первая в Азии железная дорога (Бомбей—Тхана, 36 км).

1902 - первое применение (в Великобритании) дактилоскопии для опознания преступника.

1906 - землетрясение в Сан-Франциско, одно из крупнейших в истории США.

1909 - папа римский Пий X провозгласил Жанну д’Арк блаженной.

1912 - пароход "Карпатия" доставил 705 выживших пассажиров "Титаника" в Нью-Йорк.

1930 - радио Би-би-си в вечернем выпуске сообщило, что "новостей нет".

1934 - в городке Форт-Уэрт (штат Техас, США) открылась первая прачечная-автомат.

1941 - состоялся первый полёт немецкого самолёта Messerschmitt Me.262, позднее ставшего первым в мире серийным реактивным самолётом.

1961 - в Киеве состоялась демонстрация верующих против закрытия Андреевской церкви.

1981 - группа Yes объявила о временном прекращении концертной и студийной деятельности.

Какой сегодня церковный праздник

Церковный праздник 18 апреля верующие могут отмечать по двум стилям - старому и новому. Те, кто перешел на новый календарь ПЦУ, встречают 18 апреля церковный праздник под названием "четверг Великого канона" и "день памяти преподобного Иоанна Солунского". Христиане, которые пожелали отмечать даты старого православного календаря, встречают день пaмяти пpeпoдoбнoгo Пуплия Египeтcкoгo, Дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Aгaфoпoдa диaкoнa и Фeoдулa чтeцa и дeнь пaмяти пpeпoдoбнoй Фeoдopы Coлунcкoй

Что можно и нельзя делать 18 апреля - приметы, запреты

Народные приметы гласят, что самое лучшее действие в эту дату - это широко открыть окна и проветрить помещение, запуская вместе с воздухом благоприятные перемены. Также можно уделить внимание мытью оконных рам и стекол.

Погодные приметы на сегодня такие:

днем тепло, а ночью холодно - дальше будет хорошая погода без осадков;

теплый дождь - к богатому урожаю;

ласточки еще не прилетели - потеплеет нескоро (затяжные холода).

Категорически запрещено 18 апреля выбрасывать любой мусор в окно - навлечете беду. Делать полную уборку в доме также не стоит, особенно мести пол, иначе рискуете "вымести" из семьи удачу. В старину рыбаки не выходили в море 18 апреля - велики риски, что лодка перевернется, а люди погибнут.

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