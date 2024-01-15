Православная церковь Украины 16 января по новому стилю почитает апостола Петра, одного из самых близких учеников Иисуса. По старому стилю 16 января чтят память пророка Малахия и мученика Гордия.
К этой дате уже проходит половина зимы. Народный праздник 16 января известен под названием Пётр-полукорм. В этот день крестьяне обходили амбары и погреба и считали, сколько у них осталось припасов, дров, соломы и корма для животных до конца зимы. Если запасов осталось меньше половины, то крестьяне докупали ещё и старались расходовать продовольствие экономнее.
Апостола Петра в Киевской Руси считали покровителем домашнего скота и молились о здоровье животных. В праздник 16 января чистили хлев и курятник, чтобы у животных было чисто, иначе, по поверьям, они могут заболеть.
По старому стилю в этот день чтили мученика Гордея. С давних пор считается, что в этот день нельзя хвастаться, гордиться и преувеличивать свои заслуги, иначе Гордей всё отберет или завистники сглазят. В этот народный праздник люди старались быть скромнее.
16 января - удачная дата для лечения лихорадки, ОРВИ, болезней лёгких и горла. Любые лечебные процедуры будут вдвойне полезными.
16 января - знак Зодиака
Рожденный 16 января человек по знаку Зодиака - Козерог. Рожденные 16 января люди по характеру трудолюбивые и упорные. Они хорошо разбираются в людях и имеют сильное чувство справедливости. Стремятся к независимости и свободе, не любят, когда ими командуют. У рожденных 16 января людей есть сильные лидерские качества.
Что нельзя делать 16 января
16 января нельзя хвастаться своими покупками, успехами и достижениями, особенно в том случае, если всё это досталось вам не очень честным путём или из-за везения.
Нельзя выгонять собак и котов на улицу в этот день.
Нельзя подметать пол, выносить мусор, убирать в доме 16 января, иначе из жилья уйдет благополучие.
У домашнего скота запрещено оставлять хлев неубранным и грязным.
Невестам в эту дату не стоит хвалить жениха и делиться планами о свадьбе, иначе недоброжелатели могут сглазить.
После обеда не стоит заниматься важными делами - работа пройдет неудачно.
Приметы погоды 16 января
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Северный ветер подул - к морозу, южный - к снежной, но теплой погоде, западный - к оттепели и таянию снега.
- Метель в этот день предвещает дождливое лето.
- Если ночью звезды ярко сияют, то погода в следующие дни будет ясной.
- Облака очень быстро плывут - скоро погода изменится.
- Сосульки начали падать - к потеплению.
- Выпавший 16 января снег быстро растает.
- Если в амбаре осталось больше половины припасов зерна, то этот год будет урожайным и сытым.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.