Народный праздник 16 января известен под названиями Петр-полукорм, Петров день, Гордеев день, Малахий.

Православная церковь Украины 16 января по новому стилю почитает апостола Петра, одного из самых близких учеников Иисуса. По старому стилю 16 января чтят память пророка Малахия и мученика Гордия.

К этой дате уже проходит половина зимы. Народный праздник 16 января известен под названием Пётр-полукорм. В этот день крестьяне обходили амбары и погреба и считали, сколько у них осталось припасов, дров, соломы и корма для животных до конца зимы. Если запасов осталось меньше половины, то крестьяне докупали ещё и старались расходовать продовольствие экономнее.

Апостола Петра в Киевской Руси считали покровителем домашнего скота и молились о здоровье животных. В праздник 16 января чистили хлев и курятник, чтобы у животных было чисто, иначе, по поверьям, они могут заболеть.

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По старому стилю в этот день чтили мученика Гордея. С давних пор считается, что в этот день нельзя хвастаться, гордиться и преувеличивать свои заслуги, иначе Гордей всё отберет или завистники сглазят. В этот народный праздник люди старались быть скромнее.

16 января - удачная дата для лечения лихорадки, ОРВИ, болезней лёгких и горла. Любые лечебные процедуры будут вдвойне полезными.

16 января - знак Зодиака

Рожденный 16 января человек по знаку Зодиака - Козерог. Рожденные 16 января люди по характеру трудолюбивые и упорные. Они хорошо разбираются в людях и имеют сильное чувство справедливости. Стремятся к независимости и свободе, не любят, когда ими командуют. У рожденных 16 января людей есть сильные лидерские качества.

Что нельзя делать 16 января

16 января нельзя хвастаться своими покупками, успехами и достижениями, особенно в том случае, если всё это досталось вам не очень честным путём или из-за везения.

Нельзя выгонять собак и котов на улицу в этот день.

Нельзя подметать пол, выносить мусор, убирать в доме 16 января, иначе из жилья уйдет благополучие.

У домашнего скота запрещено оставлять хлев неубранным и грязным.

Невестам в эту дату не стоит хвалить жениха и делиться планами о свадьбе, иначе недоброжелатели могут сглазить.

После обеда не стоит заниматься важными делами - работа пройдет неудачно.

Приметы погоды 16 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Северный ветер подул - к морозу, южный - к снежной, но теплой погоде, западный - к оттепели и таянию снега.

Метель в этот день предвещает дождливое лето.

Если ночью звезды ярко сияют, то погода в следующие дни будет ясной.

Облака очень быстро плывут - скоро погода изменится.

Сосульки начали падать - к потеплению.

Выпавший 16 января снег быстро растает.

Если в амбаре осталось больше половины припасов зерна, то этот год будет урожайным и сытым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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