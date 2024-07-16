Праздник 16 июля - День вкусной еды, Всемирный день змеи, День рисования на асфальте, День благодарности морской свинке.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 16 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 16 июля
16 июля - 197-й день года (198-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 168 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
16 июля праздник отмечается во многих государствах в мире, посмотрите, какие именно торжества есть в эту дату:
- День кукурузных оладьев, День ветеранов атомной промышленности, День сельского транспорта, День свежего шпината, День личного повара, День вишни - США.
- День инженера - Гондурас.
- День духовной любви - Грузия.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине. В нашей стране 16 июля отмечается День бухгалтера и аудитора и День дыни.
Важные события в истории 16 июля
- 1439 - в Англии запрещены поцелуи. Причина - эпидемия чумы.
- 1548 - испанцами основан Ла-Пас. Город назван так (La Paz - по-испански "мир") в честь примирения долго враждовавших между собой испанских завоевателей.
- 1661 - первые европейские банкноты выпущены Стокгольмским банком.
- 1790 - округ Колумбия, не входящий в юрисдикцию ни одного штата, определён как месторасположение правительства США.
- 1850 - во Франции ограничена свобода печати.
- 1867 - француз Жозеф Монье, бывший садовник, получил патент на армированный бетон, ставший главным материалом при возведении высотных зданий.
- 1909 - основана компания Audi.
- 1918 - Конгресс США постановил ввести правительственный контроль над средствами телекоммуникации.
- 1932 - столица Донецкой области перенесена из Артёмовска (ныне Бахмут) в Сталино (ныне Донецк).
- 1945 - США произвели первое в мире испытание ядерной бомбы "Тринити" на полигоне в штате Нью-Мексико[9].
- 1951 - опубликована повесть Дж. Сэлинджера "Над пропастью во ржи".
- 1990 - Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете (ранее отмечался в Украине как День независимости).
- 1999 - Джон Кеннеди-младший, его жена Кэролин и сестра жены погибли в авиакатастрофе. Самолёт, за штурвалом которого был Джон, упал в Атлантический океан у берегов Массачусетса.
Какой сегодня церковный праздник
Христиане, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают день памяти священномученика Атеногена и 10 его учеников, преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца. По старому стилю 16 июля верующие встречают дeнь пaмяти блaгoвepныx князeй Вacилия и Кoнcтaнтинa Яpocлaвcкиx, дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Мoкия и Мapкa и дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Иaкинфa Ρимcкoгo.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 16 июля
В старину наши предки 16 июля заготавливали сено, также в эту дату было принято собирать мак. Раньше люди верили в приметы, согласно которым охотники и зверобои могли отправляться за добычей, а потом устраивать пышные застолья.
Народные приметы о погоде 16 июля:
- комары и мошки летают вокруг - в ближайшие 7 дней будет хорошая погода;
- собака роет землю - погода ухудшится;
- улитки поднимаются высоко на растения - к дождю;
- соловей поет - к перемене погоды.
Категорически запрещают приметы 16 июля употреблять алкоголь, ссориться, сплетничать и сквернословить. Нельзя отказывать в помощи и жадничать, отворачиваться от тех, кто нуждается, иначе в скором времени вы сами будете в таком положении.