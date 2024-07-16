Сегодня отмечается День вкусной еды и Всемирный день змеи.

Праздник 16 июля - День вкусной еды, Всемирный день змеи, День рисования на асфальте, День благодарности морской свинке.

16 июля - 197-й день года (198-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 168 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

16 июля праздник отмечается во многих государствах в мире, посмотрите, какие именно торжества есть в эту дату:

Видео дня

День кукурузных оладьев, День ветеранов атомной промышленности, День сельского транспорта, День свежего шпината, День личного повара, День вишни - США .

. День инженера - Гондурас .

. День духовной любви - Грузия .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине. В нашей стране 16 июля отмечается День бухгалтера и аудитора и День дыни.

Важные события в истории 16 июля

1439 - в Англии запрещены поцелуи. Причина - эпидемия чумы.

1548 - испанцами основан Ла-Пас. Город назван так (La Paz - по-испански "мир") в честь примирения долго враждовавших между собой испанских завоевателей.

1661 - первые европейские банкноты выпущены Стокгольмским банком.

1790 - округ Колумбия, не входящий в юрисдикцию ни одного штата, определён как месторасположение правительства США.

1850 - во Франции ограничена свобода печати.

1867 - француз Жозеф Монье, бывший садовник, получил патент на армированный бетон, ставший главным материалом при возведении высотных зданий.

1909 - основана компания Audi.

1918 - Конгресс США постановил ввести правительственный контроль над средствами телекоммуникации.

1932 - столица Донецкой области перенесена из Артёмовска (ныне Бахмут) в Сталино (ныне Донецк).

1945 - США произвели первое в мире испытание ядерной бомбы "Тринити" на полигоне в штате Нью-Мексико[9].

1951 - опубликована повесть Дж. Сэлинджера "Над пропастью во ржи".

1990 - Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете (ранее отмечался в Украине как День независимости).

1999 - Джон Кеннеди-младший, его жена Кэролин и сестра жены погибли в авиакатастрофе. Самолёт, за штурвалом которого был Джон, упал в Атлантический океан у берегов Массачусетса.

Какой сегодня церковный праздник

Христиане, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают день памяти священномученика Атеногена и 10 его учеников, преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца. По старому стилю 16 июля верующие встречают дeнь пaмяти блaгoвepныx князeй Вacилия и Кoнcтaнтинa Яpocлaвcкиx, дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Мoкия и Мapкa и дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Иaкинфa Ρимcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 16 июля

В старину наши предки 16 июля заготавливали сено, также в эту дату было принято собирать мак. Раньше люди верили в приметы, согласно которым охотники и зверобои могли отправляться за добычей, а потом устраивать пышные застолья.

Народные приметы о погоде 16 июля:

комары и мошки летают вокруг - в ближайшие 7 дней будет хорошая погода;

собака роет землю - погода ухудшится;

улитки поднимаются высоко на растения - к дождю;

соловей поет - к перемене погоды.

Категорически запрещают приметы 16 июля употреблять алкоголь, ссориться, сплетничать и сквернословить. Нельзя отказывать в помощи и жадничать, отворачиваться от тех, кто нуждается, иначе в скором времени вы сами будете в таком положении.

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