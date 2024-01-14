Народный праздник 15 января известен под названиями Павлов день, Сильвестров день, Куриный праздник.

Православная церковь Украины 15 января по новому стилю чтит первого христианского монаха Павла Фивейского, преподобномученика Пансофия и святого Гавриила Сербского. По старому стилю 15 января почитали римского епископа Сильвестра I.

Народный праздник 15 января издавна считается опасной датой. По давним поверьям, в этот день по земле бродят духи-лихорадки. Люди старались не выходить из дома без большой необходимости и не надевать легкую одежду.

У колдунов и знахарей дата 15 января считалась удачной для наложения порчи, приворота или болезни, и прочих нечестивых занятий. Поэтому честные люди в эту дату боялись разозлить недругов, чтобы им не отомстили.

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Тем не менее для лечения этот день считается удачным. Любые оздоровительные процедуры, массажи и операции в праздник 15 января пройдут успешно. А у беременных будут легкие роды. Люди с болями в ногах в эту дату делали ванны с целебными травами.

Наши предки в этот народный праздник уделяли больше внимания курятнику. Куриц кормили овощами, мелом, скорлупой и вареным зерном, чтобы они лучше несли яйца. К потолку курятника за нитку подвешивали куриного бога - плоский камень с дыркой посередине.

15 января - удачный день для свадьбы, пара будет счастливой и крепкой.

15 января - знак Зодиака

Рожденный 15 января человек по знаку Зодиака - Козерог. Именинники этого дня старательные и надежные. Серьезно относятся к обещаниям и никогда не опаздывают. За любое дело берутся со всей ответственностью. Не очень общительные, боятся выступать на публике. Эти люди не любят "грузить" близких людей своими проблемами и обычно делают всё в одиночку.

Что нельзя делать 15 января

В Сильвестров день нельзя есть блюда из мяса птицы.

Нельзя выходить из дома с пустым желудком. Перед выходом на улицу обязательно стоит съесть хотя бы кусочек пищи, чтобы не случилось беды.

Нельзя завидовать другим людям, иначе вам достанутся их проблемы.

Хвалиться своими успехами и покупками 15 января нельзя, иначе потеряете нажитое.

В этот день нужно осторожно обращаться с вещами. Если отправляетесь в дорогу, то желательно не брать с собой ничего ценного. Потерянную в этот день вещь уже не получится найти.

Приметы погоды 15 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Снегири громко поют - к скорой перемене погоды.

Петухи поют раньше, чем обычно - к оттепели.

Если собаки и коты прячутся в теплые и закрытые места, то стоит ждать похолодания.

Ясный день сулит раннюю весну.

Если погода холодная, но реки и озера не замерзли, то во второй половине января будет еще холоднее.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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