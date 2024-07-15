Народный праздник 15 июля известен под названиями Кирик и Улита, Владимиров день, Крещение Руси.

Православная церковь Украины по новому стилю отмечает Крещение Руси Владимиром Великим, а также чтит самого князя - равноапостольного Владимира, и мучеников Кирика и Улиты. По старому стилю в праздник сегодня чествовали митрополита Фотия Киевского и Честную ризу Пресвятой Богородицы.

День крещения Руси издавна считается опасным, неудачным. Наши предки в этот народный праздник не занимались никакими важными делами и не выходили в поле. Верили, что если работать на огороде, то можно получить тепловой удар. А если выгнать на выпас домашний скот, то начнется мор животных. На этот день не назначали важные встречи и далекие поездки.

Часто в народный праздник 15 июля шел дождь. Ему радовались, ведь саду и огороду необходимы поливы. Однако опасались гниения сена. Чтобы этого избежать, собранные снопы накрывали от дождя или прятали под крышу.

Видео дня

Очень опасным в сегодняшний день считается солнце - оно ярко светит и жарит землю. Значительно повышается вероятность теплового или солнечного удара, а также пожара.

Чтобы охладиться и оздоровиться, в праздник 15 июля купались в водоемах, занимались водными процедурами, умывались росой и родниковой водой.

15 июля - знак Зодиака

Рожденный 15 июля июля человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру скромные, тихие, скрытные. Они редко делятся своими переживаниями с близкими и не любят, когда им лезут в душу. Однако никогда не отказываются выслушать и поддержать других. Рожденные 15 июля люди - "темные лошадки", их часто недооценивают.

Что нельзя делать 15 июля

Неудачный день для любых важных, ответственных и сложных дел, финансовых трат, ремонта, трудоустройства и переезда.

Очень важно сегодня уважать природу, не топтать и не поджигать траву, не мусорить и не обижать животных. Нельзя ходить на рыбалку и на охоту. Также не стоит рубить деревья и косить траву.

Не жалуйтесь на свою жизнь, иначе проблемы прибавятся.

Приметы погоды 15 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Гром звонко гремит - к ливню или сильному ветру.

Кузнечики и цикады громко стрекочут - к жаре.

Птицы купаются в лужах и фонтанах - к длительной засухе.

Если солнечно, но пчел и бабочек на улице не видно, то скоро пойдет дождь.

Липа облетела - к ранней осени.

Если прошел дождь - то весь июль будет дождливым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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