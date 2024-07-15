Сегодня отмечается День "Обнимите своих детей" и День смотрения на фонари.

Праздник 15 июля - День "Обнимите своих детей", День смотрения на фонари, День рисования углем, День рождения мандарина, Всемирный день навыков молодежи.

15 июля - 196-й день года (197-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 169 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

15 июля праздник отмечается в разных странах - узнайте, что именно встречают люди в других государствах:

Видео дня

День запеченной курицы с апельсинами, День мармеладных червячков, День "Будь придурком", День "Я люблю лошадей", День "Отдай что-то", День пожарной безопасности домашних животных - США .

. День моря - Япония .

. День пожилых мужчин - Кирибати .

. День президента - Ботсвана .

. День Гэмпшира - Великобритания .

. День демократии и народного единства - Турция .

. Праздник святой Розалии - Италия .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране 15 июля отмечается День семьи и День украинских миротворцев.

Важные события в истории 15 июля

1205 - Папа Иннокентий III заявил, что евреи обречены на вечное рабство и покорение из-за распятия Иисуса Христа.

1783 - во Франции, на реке Соне, близ Лиона, инженером-самоучкой Клодом де Жоффруа д’Аббаном испытан первый в истории пароход.

1795 - "Марсельеза" официально стала гимном Франции.

1823 - в Риме дотла сгорела древняя базилика Святого Павла.

1869 - в Париже Ипполит Меже-Мурье запатентовал маргарин для нужд военно-морского флота.

1870 - в Канаду включены провинция Манитоба и Северо-Западные территории.

1912 - в Англии вступил в силу Закон о национальном медицинском страховании.

1920 - на базе Киевского университета Св. Владимира и Высших женских курсов создан Киевский высший институт народного образования.

1948 - в Лондоне основано общество Анонимных Алкоголиков, существующее в США с 1935 года.

1965 - Конгресс США принял закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.

1988 - в США вышел фильм "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли.

2006 - основан сервис микроблоггинга Twitter.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают 15 июля день памяти равноапостольного великого князя Владимира, День крещения Руси-Украины. По старому стилю в эту дату встречают день памяти святителя Фотия.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 15 июля

Приметы гласят, что в эту дату обязательно нужно на ужин приготовить вареники с вишней, чтобы улучшить состояние здоровья. В старину наши предки 15 высаживали возле дома березу - это дерево способно оберегать жильцов.

Народные приметы о погоде 15 июля:

капли росы на траве - к дождю;

рыба плещется в водоеме - теплая погода будет долго;

туман над водой с утра - к хорошей погоде;

днем не видно ни одного муравья - скоро пойдет дождь.

Категорически запрещено 15 июля ругаться, сплетничать и много болтать без дела - будут проблемы с зубами. Незамужним женщинам нельзя оставлять на ночь немытую посуду и носить днем одежду, которую они ранее надевали, иначе будущий избранник счастья не принесет. Крупных покупок в эту дату также лучше избегать, иначе скоро столкнетесь с финансовыми трудностями.

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