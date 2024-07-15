Праздник 15 июля - День "Обнимите своих детей", День смотрения на фонари, День рисования углем, День рождения мандарина, Всемирный день навыков молодежи.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 15 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 15 июля
15 июля - 196-й день года (197-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 169 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
15 июля праздник отмечается в разных странах - узнайте, что именно встречают люди в других государствах:
- День запеченной курицы с апельсинами, День мармеладных червячков, День "Будь придурком", День "Я люблю лошадей", День "Отдай что-то", День пожарной безопасности домашних животных - США.
- День моря - Япония.
- День пожилых мужчин - Кирибати.
- День президента - Ботсвана.
- День Гэмпшира - Великобритания.
- День демократии и народного единства - Турция.
- Праздник святой Розалии - Италия.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране 15 июля отмечается День семьи и День украинских миротворцев.
Важные события в истории 15 июля
- 1205 - Папа Иннокентий III заявил, что евреи обречены на вечное рабство и покорение из-за распятия Иисуса Христа.
- 1783 - во Франции, на реке Соне, близ Лиона, инженером-самоучкой Клодом де Жоффруа д’Аббаном испытан первый в истории пароход.
- 1795 - "Марсельеза" официально стала гимном Франции.
- 1823 - в Риме дотла сгорела древняя базилика Святого Павла.
- 1869 - в Париже Ипполит Меже-Мурье запатентовал маргарин для нужд военно-морского флота.
- 1870 - в Канаду включены провинция Манитоба и Северо-Западные территории.
- 1912 - в Англии вступил в силу Закон о национальном медицинском страховании.
- 1920 - на базе Киевского университета Св. Владимира и Высших женских курсов создан Киевский высший институт народного образования.
- 1948 - в Лондоне основано общество Анонимных Алкоголиков, существующее в США с 1935 года.
- 1965 - Конгресс США принял закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.
- 1988 - в США вышел фильм "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли.
- 2006 - основан сервис микроблоггинга Twitter.
Какой сегодня церковный праздник
Православные верующие, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают 15 июля день памяти равноапостольного великого князя Владимира, День крещения Руси-Украины. По старому стилю в эту дату встречают день памяти святителя Фотия.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 15 июля
Приметы гласят, что в эту дату обязательно нужно на ужин приготовить вареники с вишней, чтобы улучшить состояние здоровья. В старину наши предки 15 высаживали возле дома березу - это дерево способно оберегать жильцов.
Народные приметы о погоде 15 июля:
- капли росы на траве - к дождю;
- рыба плещется в водоеме - теплая погода будет долго;
- туман над водой с утра - к хорошей погоде;
- днем не видно ни одного муравья - скоро пойдет дождь.
Категорически запрещено 15 июля ругаться, сплетничать и много болтать без дела - будут проблемы с зубами. Незамужним женщинам нельзя оставлять на ночь немытую посуду и носить днем одежду, которую они ранее надевали, иначе будущий избранник счастья не принесет. Крупных покупок в эту дату также лучше избегать, иначе скоро столкнетесь с финансовыми трудностями.