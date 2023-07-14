Православная церковь 15 июля вспоминает киевского митрополита Фотия.
По некоторым сведениям в народный праздник 15 июля наши предки чтили Берегиню - славянское божество женственности и материнства. В некоторых местах берегинями считали духов, близких с русалками, в которых превращаются некрещенные дети и утопленницы. В других местностях берегиней называли женщину, которая пугает своих подруг, или занимается обжинками.
В Надднепрянщине выбирали самую работящую девушку и одевали её в Берегиню. Юноши несли её на руках по селу. В обязанности Берегини входило просить зарплату у пана. С приходом в Киевскую Русь христианства украинцы как покровительницу женщин и матерей стали чтить Богородицу.
Праздник 15 июля издавна считается удачным для рыбалки. Рыбаки в этот день всегда имеют хороший улов. А вот купаться в этот народный праздник не стоит, поскольку вода становится опасной и бурлящей, а русалки могут затянуть купальщика под воду.
Также эта дата считается в целом удачной для всех девушек и женщин. У них 15 июля исполняется все задуманное.
Также дата 15 июля считается опасной из-за лихорадок, которые, по поверьям, в этот день разлетаются по миру, из-за чего люди чаще болеют. У аллергиков в этот период появляются аллергии на пыльцу полевых цветов, амброзии и зерновых культур.
Наши предки 15 июля, как и в другие дни месяца, работали на огороде и окучивали картошку, а также собирали урожай фруктов и ягод, и делали заготовки на зиму. Владельцы скота выпасали животных и добавляли им в корм редкие и полезные для них цветы, такие как люпин и люцерну.
Рожденные 15 июля люди часто видят вещие сны и хорошо разгадывают тайные послания. У них хорошая интуиция и развитое творческое воображение. Они не прощают обиды и чужие ошибки, и не верят, что люди могут поменяться. Также рожденные 15 июля становятся любящими и заботливыми родителями.
Что нельзя делать 15 июля
В этот день нельзя купаться в природных водоемах, поскольку повышается риск утопления.
Также 15 июля нежелательно работать в поле, шить и вышивать, обрабатывать лён. Но и лениться и откладывать работу по дому в этот день тоже нельзя, иначе во всех делах будет ждать неудача.
Неудачный день для крупных покупок, переезда и смены работы.
По давним приметам женщинам до 15 июля нельзя есть ягоды.
Приметы погоды 15 июля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если на деревьях уже появились желтые листья, то в этом году будет ранняя осень и ранний листопад.
- Западный ветер дует - к дождю.
- Появилась много крылатых муравьев - к ливню.
- Если на калине очень много ягод уродилось, то зима в этом году будет суровой.
- Много росы утром на траве - дождя не будет.
- Утром туман над водой стелется - к хорошей погоде.
- Асфальт после дождя быстро подсох - к затяжной непогоде.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.