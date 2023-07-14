Народный праздник 15 июля известен под названиями Берегиня, День Фотия.

Православная церковь 15 июля вспоминает киевского митрополита Фотия.

По некоторым сведениям в народный праздник 15 июля наши предки чтили Берегиню - славянское божество женственности и материнства. В некоторых местах берегинями считали духов, близких с русалками, в которых превращаются некрещенные дети и утопленницы. В других местностях берегиней называли женщину, которая пугает своих подруг, или занимается обжинками.

В Надднепрянщине выбирали самую работящую девушку и одевали её в Берегиню. Юноши несли её на руках по селу. В обязанности Берегини входило просить зарплату у пана. С приходом в Киевскую Русь христианства украинцы как покровительницу женщин и матерей стали чтить Богородицу.

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Праздник 15 июля издавна считается удачным для рыбалки. Рыбаки в этот день всегда имеют хороший улов. А вот купаться в этот народный праздник не стоит, поскольку вода становится опасной и бурлящей, а русалки могут затянуть купальщика под воду.

Также эта дата считается в целом удачной для всех девушек и женщин. У них 15 июля исполняется все задуманное.

Также дата 15 июля считается опасной из-за лихорадок, которые, по поверьям, в этот день разлетаются по миру, из-за чего люди чаще болеют. У аллергиков в этот период появляются аллергии на пыльцу полевых цветов, амброзии и зерновых культур.

Наши предки 15 июля, как и в другие дни месяца, работали на огороде и окучивали картошку, а также собирали урожай фруктов и ягод, и делали заготовки на зиму. Владельцы скота выпасали животных и добавляли им в корм редкие и полезные для них цветы, такие как люпин и люцерну.

Рожденные 15 июля люди часто видят вещие сны и хорошо разгадывают тайные послания. У них хорошая интуиция и развитое творческое воображение. Они не прощают обиды и чужие ошибки, и не верят, что люди могут поменяться. Также рожденные 15 июля становятся любящими и заботливыми родителями.

Что нельзя делать 15 июля

В этот день нельзя купаться в природных водоемах, поскольку повышается риск утопления.

Также 15 июля нежелательно работать в поле, шить и вышивать, обрабатывать лён. Но и лениться и откладывать работу по дому в этот день тоже нельзя, иначе во всех делах будет ждать неудача.

Неудачный день для крупных покупок, переезда и смены работы.

По давним приметам женщинам до 15 июля нельзя есть ягоды.

Приметы погоды 15 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на деревьях уже появились желтые листья, то в этом году будет ранняя осень и ранний листопад.

Западный ветер дует - к дождю.

Появилась много крылатых муравьев - к ливню.

Если на калине очень много ягод уродилось, то зима в этом году будет суровой.

Много росы утром на траве - дождя не будет.

Утром туман над водой стелется - к хорошей погоде.

Асфальт после дождя быстро подсох - к затяжной непогоде.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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