Народный праздник 14 июля известен под названиями Кузьма и Демьян, Летние кузьминки, девичий праздник, куриный праздник.

14 июля православная церковь чтит память бессребреников Кузьмы и Дамьяна из Малой Азии. Эти святые были талантливыми врачами и могли исцелить любую болезнь, и никогда не брали плату за работу. Им можно помолиться о выздоровлении и излечении старых недугов. Также день в целом удачен для любого лечения, медицинских процедур и обследований.

Святые Дамиан и Косьма считаются покровителями кузнечного ремесла, крепкого брака и разводчиков домашней птицы.

В этот день в давние времена в разгаре был сенокос. Наши предки старались к этой дате связать хоть один сноп сена, чтобы урожай пшеницы и ржи был хороший. Этот сноп клали в укромное место и не трогали до самого конца сенокоса. Во время работы в поле украинцы затыкали себе за пояс несколько длинных колосков, чтобы спина не болела.

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Наши предки в праздник 14 июля собирали урожай малины, смородины, крыжовника и вишен. Ягоды заготавливали на зиму, делали варенье и компоты. Клубника к этому народному празднику уже полностью собрана и голые кусты обрезали.

Народный праздник 14 июля получил название Летние Кузьминки. Этот день считался девичьим праздником. Женщины в эту дату устраивали братчину - вместе варили большой казанок каши. Каждая хозяйка приносила что-то из дома для угощения. Затем садились за общий стол, обедали и делились сплетнями.

По давним приметам, женщинам для благополучия и крепкого здоровья рекомендуется провести этот день в компании с другими женщинами.

Женщины успевали не только отдохнуть, но и поработать. В этот день собирали красильные и целебные травы, окучивали картошку, продавали выращенные овощи и фрукты. Часто в этот день устраивали распродажи молочных продуктов. Мужчины 14 июля чинили и затачивали грабли и косы.

Рожденные 14 июля люди умные и уверенные в себе. Очень остроумные и легко выходят победителями в любых спорах. Обладают даром утешать и успокаивать близких в трудных ситуациях. Хорошо ладят с детьми и пожилыми людьми.

Что нельзя делать 14 июля

Женщинам в этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, поднимать тяжести, копать и вспахивать землю.

14 июля нельзя тратить большие суммы денег и совершать крупные покупки, особенно необдуманные. День удачен для накопления денег, а не их траты.

В этот день нельзя завидовать чужому счастью и достижениям, обсуждать успехи человека за его спиной и распускать сплетни, иначе у вас не будет ничего получаться. Также не стоит никому рассказывать свои секреты, если не хотите, чтобы они стали известны всем.

Приметы погоды 14 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Сорока кричит - к продолжительной жаре.

Если день пасмурный, но цветки на растениях открыты и пчелы с бабочками продолжают летать, то дождя не будет.

Мыши во льне вьют гнезда - к снежной зиме.

Если кукушки и соловьи не перестали петь, то осень будет ранней и холодной.

На березе появились желтые листья - к ранней осени.

Большой урожай ягод на калине предвещает суровую зиму.

Если луна ночью имеет красноватый цвет, то скоро поднимутся сильные ветра.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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