14 июля православная церковь чтит память бессребреников Кузьмы и Дамьяна из Малой Азии. Эти святые были талантливыми врачами и могли исцелить любую болезнь, и никогда не брали плату за работу. Им можно помолиться о выздоровлении и излечении старых недугов. Также день в целом удачен для любого лечения, медицинских процедур и обследований.
Святые Дамиан и Косьма считаются покровителями кузнечного ремесла, крепкого брака и разводчиков домашней птицы.
В этот день в давние времена в разгаре был сенокос. Наши предки старались к этой дате связать хоть один сноп сена, чтобы урожай пшеницы и ржи был хороший. Этот сноп клали в укромное место и не трогали до самого конца сенокоса. Во время работы в поле украинцы затыкали себе за пояс несколько длинных колосков, чтобы спина не болела.
Наши предки в праздник 14 июля собирали урожай малины, смородины, крыжовника и вишен. Ягоды заготавливали на зиму, делали варенье и компоты. Клубника к этому народному празднику уже полностью собрана и голые кусты обрезали.
Народный праздник 14 июля получил название Летние Кузьминки. Этот день считался девичьим праздником. Женщины в эту дату устраивали братчину - вместе варили большой казанок каши. Каждая хозяйка приносила что-то из дома для угощения. Затем садились за общий стол, обедали и делились сплетнями.
По давним приметам, женщинам для благополучия и крепкого здоровья рекомендуется провести этот день в компании с другими женщинами.
Женщины успевали не только отдохнуть, но и поработать. В этот день собирали красильные и целебные травы, окучивали картошку, продавали выращенные овощи и фрукты. Часто в этот день устраивали распродажи молочных продуктов. Мужчины 14 июля чинили и затачивали грабли и косы.
Рожденные 14 июля люди умные и уверенные в себе. Очень остроумные и легко выходят победителями в любых спорах. Обладают даром утешать и успокаивать близких в трудных ситуациях. Хорошо ладят с детьми и пожилыми людьми.
Что нельзя делать 14 июля
Женщинам в этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, поднимать тяжести, копать и вспахивать землю.
14 июля нельзя тратить большие суммы денег и совершать крупные покупки, особенно необдуманные. День удачен для накопления денег, а не их траты.
В этот день нельзя завидовать чужому счастью и достижениям, обсуждать успехи человека за его спиной и распускать сплетни, иначе у вас не будет ничего получаться. Также не стоит никому рассказывать свои секреты, если не хотите, чтобы они стали известны всем.
Приметы погоды 14 июля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Сорока кричит - к продолжительной жаре.
- Если день пасмурный, но цветки на растениях открыты и пчелы с бабочками продолжают летать, то дождя не будет.
- Мыши во льне вьют гнезда - к снежной зиме.
- Если кукушки и соловьи не перестали петь, то осень будет ранней и холодной.
- На березе появились желтые листья - к ранней осени.
- Большой урожай ягод на калине предвещает суровую зиму.
- Если луна ночью имеет красноватый цвет, то скоро поднимутся сильные ветра.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.