Народный праздник 13 февраля известен под названиями Мартинов день, День Светланы, Никита пожарник.

Православная церковь Украины 13 февраля по новому стилю чтит память преподобного Мартиниана Отшельника и преподобной девы Светланы. Святого Мартина в народе чтят как защитника от соблазнов и искушений, а сам праздник 13 февраля считается удачным для избавления от вредных привычек.

Этот народный праздник наши предки посвящали поминанию усопших: ходили на кладбище, убирали могилы и ставили в церкви свечку за упокой души близкого. В этот день люди старались совершать добрые поступки и заботиться о родственниках погибших, потому что верили: умершие наблюдают за ними с небес.

Народный праздник 13 февраля - хороший день для супружеских пар. Мужу и жене по возможности стоит провести этот день вместе и заняться общим делом. Тогда у них на протяжении всего года будут тёплые отношения.

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По старому стилю праздник сегодня посвящен святому Никите, затворнику Киево-Печерской лавры. Его считали защитником от молнии и пожара. Его икону вешали в доме, чтобы он не сгорел.

В целом 13 февраля считается опасным днём. Значительно повышается вероятность ссор и конфликтов, а люди становятся более обидчивыми.

13 февраля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня по характеру творческие, энергичные, артистичные. На любой встрече они - душа компании. Имеют хорошее чувство юмора и развитую эрудицию, из-за чего с ними интересно общаться. Обладают высокой самооценкой и гордятся своими достижениями. Рожденные 13 февраля люди пробуют всё подряд, но в случае неудачи быстро опускают руки.

Что нельзя делать 13 февраля

Не стоит решать финансовые вопросы сегодня, делать крупные покупки и денежные вложения. Также нельзя брать кредит и деньги в долг.

Не стоит сегодня прясть, шить и ткать, иначе зрение ухудшится.

В этот день очень легко рассориться с близкими, поэтому не стоит спорить даже из-за пустяков. Не вспоминайте давние обиды и не обвиняйте родных.

Нельзя в этот день плохо говорить об умерших близких.

Приметы погоды 13 февраля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Ясная ночь предвещает солнечную погоду.

Если резко похолодало, то до конца февраля ещё не раз будут морозы.

Птицы роются в земле - к дождю или мокрому снегу.

Днем вокруг солнца видны круги - к хорошему урожаю в этом году.

Если снег полностью растаял, то будет ранняя весна.

День пасмурный и влажный - март таким же будет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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