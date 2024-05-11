Православная церковь Украины 12 мая по новому стилю чтит память епископа Епифания Кипрского и патриарха Германа Константинопольского. По старому стилю в праздник сегодня чтят память девяти мучеников Кизических.
Народный праздник 12 мая посвящен рябиновому и калиновому цвету, который распускается к этому времени. Наши предки считали эти части растения мощным лечебным средством. Девушки на ветке рябины гадали на судьбу - приносили домой и ставили в вазу с водой. Если на протяжении недели цветки не завяли, то в этом году встретится счастье.
Праздник 12 мая считается очень удачным для любого лечения, медицинских процедур, операций. У женщин сегодня легко проходят роды. По приметам, целебными свойствами в этот день обладают колодезная и родниковая вода, утренняя роса и теплый ветер. Женщины собирали целебные растения и варили из них травяной чай.
Хорошей приметой сегодня считается ужалиться крапивой - это принесет крепкое здоровье.
Наши предки в этот народный праздник не выезжали далеко из дома, поскольку дороги были покрыты грязью. Также не ходили в лес, боясь столкнуться с агрессивными животными с потомством. День проводили за бытовыми заботами. 12 мая - удачный день для посевов, всё посаженное даст богатый урожай.
12 мая - знак Зодиака
Рожденный 12 мая человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру энергичные, решительные, уверенные в себе. Они хотят быть в курсе всех событий и чувствовать свою значимость. Очень упрямые и не любят, когда с ними спорят. Рожденные 12 мая люди имеют много увлечений и являются интересными собеседниками.
Что нельзя делать 12 мая
Нельзя оставлять грязную одежду и посуду сегодня.
Не завидуйте и не мстите другим людям, иначе на вас перейдут их проблемы.
Не делитесь своими планами с окружающими - задуманное не сбудется.
Нельзя сегодня купаться и мыть ноги в водоемах.
Стричь волосы и ногти сегодня, прокалывать уши сегодня нельзя, иначе будут проблемы со здоровьем.
Приметы погоды 12 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Много майских жуков появилось - лето будет засушливым.
- Вечером облака посинели - к изменению погоды.
- Если птицы начали петь очень рано, то погода улучшится.
- Дождь в этот день предвещает богатый урожай грибов в этом году.
- Уже зацвела рябина - уродятся ягоды.
- Гроза или гром предвещают дождливый май.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.