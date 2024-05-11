Народный праздник 12 мая известен под названиями Девять мучеников, девять целителей, Епифанов день, Рябиновка.

Православная церковь Украины 12 мая по новому стилю чтит память епископа Епифания Кипрского и патриарха Германа Константинопольского. По старому стилю в праздник сегодня чтят память девяти мучеников Кизических.

Народный праздник 12 мая посвящен рябиновому и калиновому цвету, который распускается к этому времени. Наши предки считали эти части растения мощным лечебным средством. Девушки на ветке рябины гадали на судьбу - приносили домой и ставили в вазу с водой. Если на протяжении недели цветки не завяли, то в этом году встретится счастье.

Праздник 12 мая считается очень удачным для любого лечения, медицинских процедур, операций. У женщин сегодня легко проходят роды. По приметам, целебными свойствами в этот день обладают колодезная и родниковая вода, утренняя роса и теплый ветер. Женщины собирали целебные растения и варили из них травяной чай.

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Хорошей приметой сегодня считается ужалиться крапивой - это принесет крепкое здоровье.

Наши предки в этот народный праздник не выезжали далеко из дома, поскольку дороги были покрыты грязью. Также не ходили в лес, боясь столкнуться с агрессивными животными с потомством. День проводили за бытовыми заботами. 12 мая - удачный день для посевов, всё посаженное даст богатый урожай.

12 мая - знак Зодиака

Рожденный 12 мая человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру энергичные, решительные, уверенные в себе. Они хотят быть в курсе всех событий и чувствовать свою значимость. Очень упрямые и не любят, когда с ними спорят. Рожденные 12 мая люди имеют много увлечений и являются интересными собеседниками.

Что нельзя делать 12 мая

Нельзя оставлять грязную одежду и посуду сегодня.

Не завидуйте и не мстите другим людям, иначе на вас перейдут их проблемы.

Не делитесь своими планами с окружающими - задуманное не сбудется.

Нельзя сегодня купаться и мыть ноги в водоемах.

Стричь волосы и ногти сегодня, прокалывать уши сегодня нельзя, иначе будут проблемы со здоровьем.

Приметы погоды 12 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Много майских жуков появилось - лето будет засушливым.

Вечером облака посинели - к изменению погоды.

Если птицы начали петь очень рано, то погода улучшится.

Дождь в этот день предвещает богатый урожай грибов в этом году.

Уже зацвела рябина - уродятся ягоды.

Гроза или гром предвещают дождливый май.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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