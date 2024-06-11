Народный праздник 12 июня Петр Солнцеворот, Петр-поворот, Капустник, Исаакий-змеевик, Исакиев день, Змеиный праздник.

Православная церковь Украины 12 июня по новому стилю чтит память святого Онуфрия Великого и преподобного Петра Афонского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминали преподобного Исаакия Далматского.

В народный праздник 12 июня, согласно приметам, из своих нор вылазят змеи и расползаются по всему лесу. В этот период змеи становятся агрессивными к людям, поэтому их старались не тревожить и при встрече не трогать. А по возможности в лес и в поле в эту дату вообще не выходили.

Сегодняшний народный праздник считается очень удачным для посадки бобов и озимых зерновых культур. Посаженные сегодня такие растения обязательно приживутся и дадут богатый урожай.

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Наши предки в праздник 12 июня чествовали солнце, которое очень важно для роста растений. Приближался день летнего солнцестояния. Хозяйки пытались задобрить светило, готовя караваи, пироги и печенья круглой формы.

Помимо пользы солнце несло и опасность ожогов и солнечных ударов. Поэтому с середины июня люди переставали выходить на улицу в полдень. Работу на огороде переносили на утро и вечер. Если кому-то становилось плохо из-за жары, то суеверные люди обвиняли в этом полевых духов - полудениц.

12 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру напористые, активные и уверенные в себе. Любят спорить и доказывать свою правоту. Для них свойственны частые перепады настроения и нерешительность. Перед принятием решения они долго колеблются, но если что-то решили, то целый мир их не переубедит.

Что нельзя делать 12 июня

В этот день без большой необходимости не ходите в лес и на поле с высокой травой, поскольку там могут быть змеи. При встрече со змеей нельзя её провоцировать, замахиваться, делать резкие движения.

Не стоит сегодня спать допоздна, откладывать важные занятия и лениться, а также рано ложиться спать. У такого человека наступят неудачи в делах, а задуманное не будет получаться.

Нельзя ничего поднимать с земли.

Не стоит в этот день примерять чужую одежду и украшения, пользоваться чужим полотенцем и косметикой.

Запрещено проявлять легкомыслие с огнем, оставлять костер без присмотра, разжигать его близко к домам и деревьям. День является пожароопасным.

Приметы погоды 12 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если утром на траве совсем нет росы, то высока вероятность дождя.

Пчел и бабочек не видно на улице - к скорым осадкам.

Если в течение дня часто меняется направление ветра, то июнь будет переменчивым.

Липа уже цветет - к ранней осени.

Шиповник обильно цветет - к суровой зиме в этом году.

Чем ниже летают ласточки и стрижи, тем выше вероятность дождя.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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