Народный праздник 12 июня известен под названиями Исаакий-змеевик, Исакиев день, Змеиный праздник.

12 июня церковь чтит память преподобного Исаакия Далматского. Наши предки считали Исакиев день датой, когда на землю активно выползают змеи со своим потомством. Народный праздник сегодня, 12 июня, в народе получил названия Змеиный праздник или Змеиный свадебник.

В этот народный праздник люди не ходили в лес и на реку, а также не гуляли по высокой траве, чтобы не встретиться со змеями. Считали, что эти рептилии (особенно самки с детьми) 12 июня становятся особенно агрессивными и атакуют всех без разбора.

Если же нужно было сходить в лес или выйти в другое место, где обитает много змей, то с собой для защиты брали ветку чертополоха или марьин корень. По приметам, эти растения отпугивали змей. А чтобы рептилий не было в саду и во дворе, у дома старались поселить семью ежей.

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Праздник 12 июня считается лучшим в году для посадки бобовых культур. Посеянные сегодня горох и фасоль вырастут крепкими и дадут богатый урожай. Для лучшей урожайности семена перед посевом замачивали в святой воде.

Рожденные 12 июня очень собранные и занятые. Они постоянно куда-то спешат и редко позволяют себе расслабиться. Могут решить даже самую сложную задачу и не паникуют в трудных ситуациях. У них хорошая интуиция.

Что нельзя делать 12 июня

В Змеиный день не стоит ходить в лес, поле, на берег реки и в другие места, где обитают змеи.

При встрече со змеей ни в коем случае не замахивайтесь на неё, не смотрите в глаза, не пытайтесь пнуть или отбросить животное, а просто спокойно отойдите без резких движений. Отпугивать змей криком бесполезно - они не имеют слуха.

Нельзя ничего поднимать с земли в этот день, а также оставлять себе найденные предметы.

Не разжигайте костры 12 июня и не сжигайте ветки и листья, поскольку огонь 12 июня становится неконтролируемым.

В Исаакиев день нельзя давать обещания, которые вы не сможете выполнить, и одалживать вещи, которые не сможете вернуть.

Запрещено также сегодня выяснять отношения и ссориться даже по мелочам, иначе отношения с человеком надолго останутся испорченными.

Приметы погоды 12 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Кузнечики громко стрекочут - к хорошей погоде.

Радуга на небе появилась - к жаркому июню.

Если бузина уже отцвела, то осень будет поздней.

Золотое небо на закате предвещает сильный ветер, красное - жару.

Шиповник густо цветет - к суровой и снежной зиме.

Если совы громко ухают ночью, то скоро похолодает.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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