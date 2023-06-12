12 июня церковь чтит память преподобного Исаакия Далматского. Наши предки считали Исакиев день датой, когда на землю активно выползают змеи со своим потомством. Народный праздник сегодня, 12 июня, в народе получил названия Змеиный праздник или Змеиный свадебник.
В этот народный праздник люди не ходили в лес и на реку, а также не гуляли по высокой траве, чтобы не встретиться со змеями. Считали, что эти рептилии (особенно самки с детьми) 12 июня становятся особенно агрессивными и атакуют всех без разбора.
Если же нужно было сходить в лес или выйти в другое место, где обитает много змей, то с собой для защиты брали ветку чертополоха или марьин корень. По приметам, эти растения отпугивали змей. А чтобы рептилий не было в саду и во дворе, у дома старались поселить семью ежей.
Праздник 12 июня считается лучшим в году для посадки бобовых культур. Посеянные сегодня горох и фасоль вырастут крепкими и дадут богатый урожай. Для лучшей урожайности семена перед посевом замачивали в святой воде.
Рожденные 12 июня очень собранные и занятые. Они постоянно куда-то спешат и редко позволяют себе расслабиться. Могут решить даже самую сложную задачу и не паникуют в трудных ситуациях. У них хорошая интуиция.
Что нельзя делать 12 июня
В Змеиный день не стоит ходить в лес, поле, на берег реки и в другие места, где обитают змеи.
При встрече со змеей ни в коем случае не замахивайтесь на неё, не смотрите в глаза, не пытайтесь пнуть или отбросить животное, а просто спокойно отойдите без резких движений. Отпугивать змей криком бесполезно - они не имеют слуха.
Нельзя ничего поднимать с земли в этот день, а также оставлять себе найденные предметы.
Не разжигайте костры 12 июня и не сжигайте ветки и листья, поскольку огонь 12 июня становится неконтролируемым.
В Исаакиев день нельзя давать обещания, которые вы не сможете выполнить, и одалживать вещи, которые не сможете вернуть.
Запрещено также сегодня выяснять отношения и ссориться даже по мелочам, иначе отношения с человеком надолго останутся испорченными.
Приметы погоды 12 июня
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Кузнечики громко стрекочут - к хорошей погоде.
- Радуга на небе появилась - к жаркому июню.
- Если бузина уже отцвела, то осень будет поздней.
- Золотое небо на закате предвещает сильный ветер, красное - жару.
- Шиповник густо цветет - к суровой и снежной зиме.
- Если совы громко ухают ночью, то скоро похолодает.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.