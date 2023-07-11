Народный праздник 12 июля известен под названиями Петров день, Петр и Павел, Петровки.

12 июля православная церковь отмечает большой церковный праздник день Петра и Павла. Петр - один из двенадцати апостолов и близкий ученик Иисуса Христа. Павел - близкий друг Петра и бывший гонитель христиан, но не входит в число апостолов. Церковь называет их первыми проповедниками христианской веры.

Праздник Петра и Павла издавна чтили в Украине. Наши предки очень уважали апостола Петра, считая его хранителем ключей от рая. К празднику готовились заранее, соблюдая пост, убираясь в доме и заготавливая продукты.

День Петра и Павла в Киевской Руси был одним из важнейших народных праздников лета. Отмечали его с большим размахом на протяжении нескольких дней. Домой приглашали родных и угощали кашей, пивом, обрядовыми мандриками.

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Праздник 12 июля издавна считается очень удачным и счастливым для рыболовов, поскольку сам Петр до служения Богу был искусным рыбалкой. Считается, что в этот день апостол благословит рыбаков на богатый улов.

В давние времена считали, что в этот день целебными и очистительными свойствами обладает "петровская водица", поэтому старались искупаться в водоеме. Верили, что таким образом можно исцелиться от болезней и избавиться от сглаза. А для огромного везения и крепкого здоровья в это день нужно умыться из трех разных родников (колодцы тоже считаются).

Также в народный праздник 12 июля очистительными считались костры. В огне в этот праздник сжигали сломанные вещи и одежду больного человека. Молодежь на Петра и Павла прыгала через костер и в целом веселилась, не ложась спать до утра.

Крестьяне 12 июля работали на поле и занимались сенокосом, а на огороде разбрасывали навоз. Многие украинцы от дедов и прадедов знают, что на Петра и Павла впервые собирают лук и чеснок - до этой даты овощи не трогали.

Дата 12 июля очень удачна для брака, признания в любви и сватания. Пара, которая поженится в этот день, будет вместе всю жизнь.

Рожденные 12 июля люди очень романтичные и мечтательные, но с реальными проблемами справляются с трудом. Они не очень организованные, часто теряют вещи и опаздывают. Это очень преданные друзья и любящие родители. Для них большой ценностью является семья и родители.

Что нельзя делать 12 июля

Супругам в этот день нельзя конфликтовать, вспоминать старые невзгоды и обижать друг друга, иначе отношения испортятся навсегда.

Не стоит в этот день заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом, строительством, рукоделием, а также поднимать тяжелые вещи.

На Петра и Павла нельзя курить и злоупотреблять спиртными напитками.

Приметы погоды 12 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какая погода в Петров день, такими будут следующие 40 дней.

Если утром видна роса на траве, то день будет солнечным и жарким.

Паук на улице сплел большую паутину - к жаркой и засушливой погоде.

Желтоватые облака в этот день предвещают осадки.

Кукушки и соловьи перестали петь - к удачному сенокосу и хорошему урожаю в этом году.

Если с березы начали опадать листья, то в этом году будет ранняя осень.

Облака плывут против ветра - к дождю.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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