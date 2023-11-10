Народный праздник 11 ноября известен под названиями Федор Студит, Федор Мороз, Анастасия Овечница.

Православная церковь Украины 11 ноября по новому стилю чтит память преподобного Федора Студита из Константинополя.

Наши предки считали, что в этот день наступает настоящее похолодание, а дороги начинают замерзать. Праздник 11 ноября издавна считается опасным из-за повышенного риска заболеть. По возможности в этот день старались не выходить на улицу и не отправляться в путешествие. Люди опасались, что по земле 11 ноября бродят лихорадки, которые могут заразить каждого, кто вышел из дома.

Также к этому дню старались закончить все сельскохозяйственные работы. По поверьям, если после 11 ноября продолжать работать на поле или огороде, то урожая в следующем году не будет.

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У девушек народный праздник 11 ноября считался удачным для гаданий, особенно любовных. Гадали на кофейной гуще и чайных листках, на зернах и монетах. А торговцы Федоров день считали удачным для бизнеса и большой выручки.

По старому стилю 11 ноября чтили память мученицы Анастасии Римской. В День Анастасии наши предки ухаживали за овцами: давали им угощения, выпасали и стригли шерсть. Из овчины изготовляли обувь, одежду, сукно. Остатки пряжи продавали на ярмарках. Также в этот день поздравляли пастухов и заводчиков овец.

11 ноября - знак Зодиака

Рожденный 11 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники этого дня любят природу и хорошо ладят с животными, но не очень хорошо ладят с людьми. Испытывают трудности с объяснением своих мыслей. Другие люди часто считают их чудаками. У рожденных 11 ноября людей будет необычная судьба.

Что нельзя делать 11 ноября

Не стоит отправляться в далёкое путешествие в этот день.

11 ноября нельзя работать на огороде, в саду или на клумбе. Все сельскохозяйственные работы в эту дату лучше отложить, чтобы в следующем году не было неурожая.

Неудачный день для свадьбы и венчания - у новобрачных в будущем будет много конфликтов.

В этот день не стоит ходить в гости к незнакомцам и малознакомым людям, иначе может случиться неприятность.

Приметы погоды 11 ноября

В этот день существуют такие приметы погоды:

Облака очень низко плывут - к похолоданию.

Если пошел дождь, то к концу ноября будет оттепель.

Домашний скот не хочет выходить на улицу - к ухудшению погоды.

Холодный северный ветер в этот день принесет похолодание.

Голуби нахохлились - к морозу.

Чем больше уродилось ягод на калине и рябине, тем холоднее будет зима.

Важно помнить, что в наши дни климат изменился, и не все приметы наших предков актуальны для нас.

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