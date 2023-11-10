Православная церковь Украины 11 ноября по новому стилю чтит память преподобного Федора Студита из Константинополя.
Наши предки считали, что в этот день наступает настоящее похолодание, а дороги начинают замерзать. Праздник 11 ноября издавна считается опасным из-за повышенного риска заболеть. По возможности в этот день старались не выходить на улицу и не отправляться в путешествие. Люди опасались, что по земле 11 ноября бродят лихорадки, которые могут заразить каждого, кто вышел из дома.
Также к этому дню старались закончить все сельскохозяйственные работы. По поверьям, если после 11 ноября продолжать работать на поле или огороде, то урожая в следующем году не будет.
У девушек народный праздник 11 ноября считался удачным для гаданий, особенно любовных. Гадали на кофейной гуще и чайных листках, на зернах и монетах. А торговцы Федоров день считали удачным для бизнеса и большой выручки.
По старому стилю 11 ноября чтили память мученицы Анастасии Римской. В День Анастасии наши предки ухаживали за овцами: давали им угощения, выпасали и стригли шерсть. Из овчины изготовляли обувь, одежду, сукно. Остатки пряжи продавали на ярмарках. Также в этот день поздравляли пастухов и заводчиков овец.
11 ноября - знак Зодиака
Рожденный 11 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники этого дня любят природу и хорошо ладят с животными, но не очень хорошо ладят с людьми. Испытывают трудности с объяснением своих мыслей. Другие люди часто считают их чудаками. У рожденных 11 ноября людей будет необычная судьба.
Что нельзя делать 11 ноября
Не стоит отправляться в далёкое путешествие в этот день.
11 ноября нельзя работать на огороде, в саду или на клумбе. Все сельскохозяйственные работы в эту дату лучше отложить, чтобы в следующем году не было неурожая.
Неудачный день для свадьбы и венчания - у новобрачных в будущем будет много конфликтов.
В этот день не стоит ходить в гости к незнакомцам и малознакомым людям, иначе может случиться неприятность.
Приметы погоды 11 ноября
В этот день существуют такие приметы погоды:
- Облака очень низко плывут - к похолоданию.
- Если пошел дождь, то к концу ноября будет оттепель.
- Домашний скот не хочет выходить на улицу - к ухудшению погоды.
- Холодный северный ветер в этот день принесет похолодание.
- Голуби нахохлились - к морозу.
- Чем больше уродилось ягод на калине и рябине, тем холоднее будет зима.
Важно помнить, что в наши дни климат изменился, и не все приметы наших предков актуальны для нас.