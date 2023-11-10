Какой сегодня праздник 11 ноября / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Православная церковь Украины 11 ноября по новому стилю чтит память преподобного Федора Студита из Константинополя. 

Наши предки считали, что в этот день наступает настоящее похолодание, а дороги начинают замерзать. Праздник 11 ноября издавна считается опасным из-за повышенного риска заболеть. По возможности в этот день старались не выходить на улицу и не отправляться в путешествие. Люди опасались, что по земле 11 ноября бродят лихорадки, которые могут заразить каждого, кто вышел из дома.

Также к этому дню старались закончить все сельскохозяйственные работы. По поверьям, если после 11 ноября продолжать работать на поле или огороде, то урожая в следующем году не будет.

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У девушек народный праздник 11 ноября считался удачным для гаданий, особенно любовных. Гадали на кофейной гуще и чайных листках, на зернах и монетах. А торговцы Федоров день считали удачным для бизнеса и большой выручки.

По старому стилю 11 ноября чтили память мученицы Анастасии Римской. В День Анастасии наши предки ухаживали за овцами: давали им угощения, выпасали и стригли шерсть. Из овчины изготовляли обувь, одежду, сукно. Остатки пряжи продавали на ярмарках. Также в этот день поздравляли пастухов и заводчиков овец.

11 ноября - знак Зодиака

Рожденный 11 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники этого дня любят природу и хорошо ладят с животными, но не очень хорошо ладят с людьми. Испытывают трудности с объяснением своих мыслей. Другие люди часто считают их чудаками. У рожденных 11 ноября людей будет необычная судьба.

Праздник 11 ноября Украина / фото ua.depositphotos.com

Что нельзя делать 11 ноября

Не стоит отправляться в далёкое путешествие в этот день.

11 ноября нельзя работать на огороде, в саду или на клумбе. Все сельскохозяйственные работы в эту дату лучше отложить, чтобы в следующем году не было неурожая.

Неудачный день для свадьбы и венчания - у новобрачных в будущем будет много конфликтов.

В этот день не стоит ходить в гости к незнакомцам и малознакомым людям, иначе может случиться неприятность.

Приметы погоды 11 ноября

В этот день существуют такие приметы погоды:

  • Облака очень низко плывут - к похолоданию.
  • Если пошел дождь, то к концу ноября будет оттепель.
  • Домашний скот не хочет выходить на улицу - к ухудшению погоды.
  • Холодный северный ветер в этот день принесет похолодание.
  • Голуби нахохлились - к морозу.
  • Чем больше уродилось ягод на калине и рябине, тем холоднее будет зима.

Важно помнить, что в наши дни климат изменился, и не все приметы наших предков актуальны для нас.

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