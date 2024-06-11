Праздник 11 июня - Всемирный день памяти домашних животных, День поиска новой звезды, Всемирный день ягуара, День осведомленности о комплексном ПТСР.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 11 июня
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 11 июня
11 июня - 162-й день года (163-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 203 дня.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
11 июня праздник отмечается в разных странах, у каждого государства он свой. Посмотрите, какие события сегодня встречают:
- День немецкого шоколадного торта, День "Позвоните своему врачу", День грязной книги, День кукурузы в початках - США.
- День студента - Гондурас.
- День соседа - Аргентина.
- День памяти шахтеров - Канада.
- День военно-морских сил - Бразилия.
Относительно того, какой сегодня праздник в Украине, то граждане нашей страны ввиду отсутствия национальных праздников 11 июня могут отметить международные.
Важные события в истории 11 июня
- 1496 - Христофор Колумб завершил своё второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашёл путь в Китай.
- 1580 - испанскими конкистадорами со второй попытки основан Буэнос-Айрес.
- 1742 - Бенджамин Франклин изобрёл экономичную печь.
- 1842 - вышла в свет поэма Николая Гоголя "Мёртвые души".
- 1889 - американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.
- 1965 - королева Елизавета II наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles.
- 1982 - на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин".
- 1990 - Верховная рада Украины приняла решение о введении нового порядка исчисления времени - было установлено время второго часового пояса.
Какой сегодня церковный праздник
Новый календарь ПЦУ призывает всех верующих праздновать 11 июня день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая). По старому стилю христиане встречают Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи "Cпopучницa гpeшныx", Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи "Нeдpeмлющee Oкo", Пpaздник Цecapcкoй-Бopoвcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи,
Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoмучeницы Фeoдocии Кoнcтaнтинoпoльcкoй, Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Мaтeликийcкoй (Мeтeлинcкoй), Дeнь пaмяти cвятoгo пpaвeднoгo Иoaннa Уcтюжcкoгo, Χpиcтa paди юpoдивoгo.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 11 июня
Наши предки в этот день начинали подкармливать домашний скот печеными лепешками и баранками - приметы говорили, что такой нехитрый ритуал поможет улучшить рост и здоровье животного. Также сегодня можно помолиться святой Феодосии об улучшении самочувствия и исцелении болезней.
Народные приметы о погоде 11 июня:
- туман стелется по воде - к хорошей погоде;
- пчелы держатся возле ульев - к дождю;
- пауки ткут паутину колесом - к ветру.
Категорически запрещено сегодня отправляться в длительные поездки и путешествия - путь не будет удачным. Также не стоит начинать новые дела, иначе все они пойдут прахом. Ссориться, обижаться и сплетничать запрещают не приметы, а христианские обычаи.