В эту дату отмечается Всемирный день памяти домашних животных и День поиска новой звезды.

Праздник 11 июня - Всемирный день памяти домашних животных, День поиска новой звезды, Всемирный день ягуара, День осведомленности о комплексном ПТСР.

11 июня - 162-й день года (163-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 203 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

11 июня праздник отмечается в разных странах, у каждого государства он свой. Посмотрите, какие события сегодня встречают:

Видео дня

День немецкого шоколадного торта, День "Позвоните своему врачу", День грязной книги, День кукурузы в початках - США .

. День студента - Гондурас .

. День соседа - Аргентина .

. День памяти шахтеров - Канада .

. День военно-морских сил - Бразилия .

Относительно того, какой сегодня праздник в Украине, то граждане нашей страны ввиду отсутствия национальных праздников 11 июня могут отметить международные.

Важные события в истории 11 июня

1496 - Христофор Колумб завершил своё второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашёл путь в Китай.

1580 - испанскими конкистадорами со второй попытки основан Буэнос-Айрес.

1742 - Бенджамин Франклин изобрёл экономичную печь.

1842 - вышла в свет поэма Николая Гоголя "Мёртвые души".

1889 - американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.

1965 - королева Елизавета II наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles.

1982 - на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин".

1990 - Верховная рада Украины приняла решение о введении нового порядка исчисления времени - было установлено время второго часового пояса.

Какой сегодня церковный праздник

Новый календарь ПЦУ призывает всех верующих праздновать 11 июня день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая). По старому стилю христиане встречают Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи "Cпopучницa гpeшныx", Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи "Нeдpeмлющee Oкo", Пpaздник Цecapcкoй-Бopoвcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи,

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoмучeницы Фeoдocии Кoнcтaнтинoпoльcкoй, Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Мaтeликийcкoй (Мeтeлинcкoй), Дeнь пaмяти cвятoгo пpaвeднoгo Иoaннa Уcтюжcкoгo, Χpиcтa paди юpoдивoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 11 июня

Наши предки в этот день начинали подкармливать домашний скот печеными лепешками и баранками - приметы говорили, что такой нехитрый ритуал поможет улучшить рост и здоровье животного. Также сегодня можно помолиться святой Феодосии об улучшении самочувствия и исцелении болезней.

Народные приметы о погоде 11 июня:

туман стелется по воде - к хорошей погоде;

пчелы держатся возле ульев - к дождю;

пауки ткут паутину колесом - к ветру.

Категорически запрещено сегодня отправляться в длительные поездки и путешествия - путь не будет удачным. Также не стоит начинать новые дела, иначе все они пойдут прахом. Ссориться, обижаться и сплетничать запрещают не приметы, а христианские обычаи.

Вас также могут заинтересовать новости: