Народный праздник 11 июня известен под названием Федосья Колосяница.

Народный праздник сегодня 11 июня отмечается в честь православной мученицы Феодосии Тирской.

В народном календаре эта дата получила название Феодосия Колосяница, поскольку к этому начинает колосится рожь. В этот день наши предки ходили на поле и проверяли, как уродились зерновые. Если взошло много колосков, то это отмечали праздничным ужином.

Праздник сегодня, 11 июня, по давним приметам хорошо подходит для посева бобовых культур и гречки. А домашний скот в этот день для крепкого здоровья подкармливали гречневым хлебом.

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Наши предки считали, что в сегодняшний народный праздник появляются первые грибы - боровики, сыроежки, опята. В этот день отправлялись в лес с корзинкой, чтобы испытать удачу в охоте на грибы. Также день Феодосии считается очень удачным для ловли рыбы и раков.

В целом же праздник 11 июня считался несчастливым. Считалось, что в эту дату люди часто ссорятся, а пары расстаются.

Рожденные 11 июня люди очень упрямые и настойчивые. Для них очень важно, чтобы всё было так, как хотят они. Эти люди часто настаивают на своем, но готовы брать на себя ответственность за свои решения. Всегда поддерживают родных и друзей, даже если те неправы.

Что нельзя делать 11 июня

Нельзя в этот день скакать и прыгать на скакалке, чтобы не тревожить землю, иначе хорошего урожая ждать не стоит. Также категорически запрещено плевать на землю и мусорить.

Запрещено в этот день относиться пренебрежительно к растениям, рвать и рубить их без надобности, обрывать листья и цветки, обрезать ветки.

Не стоит в народный праздник 11 июня заниматься тяжелым физическим трудом, копать землю, заниматься строительством и ремонтом - такие дела вряд ли закончатся удачно.

Приметы погоды 11 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Утренний туман в этот день предвещает плохой урожай хлеба.

Пчелы летят в улей и прячутся там - скоро дождь пойдет.

Если утром на траве есть роса и до обеда не высыхает, то в июне часто будут идти дожди.

Целый день пасмурно - к прохладному июню.

Сильный ветер дует 11 июня - к дождливой погоде.

Если появилось много пауков, то погода скоро улучшится.

Очень жаркий день - к хорошему урожаю помидоров и кабачков.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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