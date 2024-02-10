Народный праздник 11 февраля известный под названиями Власьев день, Коровий праздник, Лаврентьев день.

Православная церковь Украины 11 февраля чтит память епископа Власия Севастийского и праведную Феодору, царицу Грецкую.

Народный праздник февраля известен под названием Власьев день. В давние времена считалось, что в этот период наступают сильные морозы, но продлятся они недолго. Самого святого Власия почитали как покровителя домашних животных и молились ему о хорошем здоровье скота.

По старому стилю праздник 11 февраля посвящен богослову Игнатию Богоносцу и затворнику Лаврентию Киево-Печерскому, которому молятся об излечении глазных болезней. Лаврентьев день украинцы посвящали уходу за коровами, лошадями и другим домашним скотом. Им давали лучший корма, а в поилку наливали святую воду.

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В целом праздник сегодня считается неблагоприятным днем. Люди старались не выходить из дома, опасаясь нечисти, сглаза и происков ведьм. Боялись также столкнуться с лихорадками - злыми духами, которые могут заразить человека болезнью.

Сегодняшний день хорошо подходит для работы с растениями на подоконнике и подготовки семян к посеву.

11 февраля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня по характеру любознательные, проницательные, активные, творческие. Обладают острым умом, любят изучать новое, очень начитанные. У них есть сильные лидерские качества. Рожденные 11 февраля люди амбициозные и имеют много планов, но после неудачи быстро опускают руки.

Что нельзя делать 11 февраля

Заболевший 11 февраля человек будет долго и тяжело выздоравливать, поэтому нельзя одеваться не по погоде, общаться с больными людьми, находится в людных местах.

Категорически запрещено бить и обзывать животных, кричать на них, ругать за провинности. Нельзя выгонять на улицу кошек и собак. Запрещено также резать животных на мясо.

Новорожденного теленка нельзя показывать не членам семьи, иначе он проживет недолго.

Нельзя ничего поднимать с земли.

Женщинам не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не было проблем с женским здоровьем.

Приметы погоды 11 февраля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если наступила оттепель, то сильных морозов больше не будет.

Дрова плохо горят - к потеплению.

Луна ночью красноватого цвета - к сильному и холодному ветру.

Ветреная погода предвещает дождливый год.

Если выпало много снега, то он быстро растает.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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