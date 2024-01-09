Народный праздник 10 января известен под названиями Григорий-летоуказатель, Домочадцев день, Мясоед.

Православная церковь Украины 10 января по новому стилю чтит память епископа, философа и богослова Григория Нисского, а также его сестры, диаконисы Феозвы. По старому стилю 10 января чтили 20 тысяч мучеников Никомидии, которые пострадали за Христа.

В этот народный праздник готовили и ели блюда из мяса: домашнюю колбасу, вареники, холодец, котлеты. Верили, что если в этот день отведать мяса, то на протяжении года человек будет счастливым и здоровым.

Помимо мяса, украинские хозяйки в праздник 10 января запекали в печи домашний хлеб, кашу, овощи и печенье, квасили капусту, варили борщ. Мужчины в этот день забивали домашний скот на мясо. Девушки садились за вышивку и шитье.

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После того, как каждый член семьи выполнит свою часть работы, в этот день всей семьей садились за семейный ужин. Согласно давним верованиям, народный праздник 10 января стоит провести вместе с близкими и родными людьми. Тогда человек в текущем году сможет достигнуть любых вершин.

10 января - счастливый день для свадьбы.

10 января - знак Зодиака

Рожденный 10 января человек по знаку Зодиака - Козерог. По характеру именинники этого дня организованные, дисциплинированные, строгие к себе и к окружающим. У них очень реалистичный и приземленный взгляд на жизнь. Они не любят риск и приключения. Рожденные 10 января люди - хорошие семьянины и заботливые родители.

Что нельзя делать 10 января

Не выбрасывайте в мусорное ведро хлебные крошки - лучше скормите их животным.

Не стоит есть пересоленные блюда, чтобы не было проблем со здоровьем.

Если в эту дату в дом постучались колядники - впустите их, не отказывайте в угощении.

10 января кумовьям нельзя приходить в гости к крестнику без подарка. Принесите хотя бы небольшое угощение.

Нельзя выгонять собаку на улицу, если день выдался морозным.

Приметы погоды 10 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

В день Григория-Летоуказателя люди судили, каким будет лето в этом году. Если погода 10 января ясная, то лето будет жарким, идет снег - засушливым, дует сильный ветер - грозовым, растаял снег и потеплело - ненастным.

Безоблачное небо предвещает раннюю весну.

Безветренная погода 10 января - к урожайному году.

Снежная метель поднялась - к похолоданию.

Дождь или мокрый снег сулят хороший урожай зерна в этот году.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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