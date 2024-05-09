Народный праздник 10 мая известен под названиями Симонов день, Симон посев, Семен ранопашец,.

Православная церковь Украины 10 мая по новому стилю чтит память одного из двенадцати апостолов Симона Кананита, а также епископа Симеона Владимирского и мученицы Таисии. По старому стилю в праздник сегодня чтят апостола от семидесяти Симеона, племянника Иосифа Обручника.

Наши предки в этот народный праздник пахали землю с помощью коней. Перед работой животных расчесывали, угощали и хвалили, а затем всей семьей молились. На поле во время вспахивания соблюдали тишину и пристойное поведение. Пахали мужчины, а женщины сеяли зерно. Молодежь помогала в работе родителям.

Согласно приметам, в праздник 10 мая выползают из нор все змеи, ящерицы и прочие животные, а у лесных зверей появляется потомство. С этой даты люди не ходили в лес, боясь столкнуться с агрессивными животными.

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С большим нетерпением ожидали возвращения перелетных птиц - ласточек, стрижей, соловьев, кукушек. Если такие пернатые загнездились во дворе или прямо на доме, то это считали очень счастливой приметой.

Народный праздник 10 мая считается очень удачным для любого лечения. Наши предки активно использовали народную медицину и лечились целебными травами. Сегодня удачно пройдут любые медицинские процедуры и операции, а у женщин будут легкие роды. Также день подходит для лечения больного домашнего скота.

10 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня интеллектуально развитые, эрудированные, талантливые. Имеют нестандартное мышление и собственные взгляды на мир. Из-за этого они часто чувствуют, что не ладят с окружающими. Рожденные 10 мая люди - интересные собеседники, но большие упрямцы.

Что нельзя делать 10 мая

Не стоит чинить одежду и обувь - результат разочарует.

Нельзя в этот день хвастаться своим достатком, рассказывать о заработке и запланированных тратах, иначе привлечете завистников и воров. Также день не подходит для крупных покупок и шоппинга - потратите много денег. Сегодня стоит быть экономным.

Не выбрасывайте остатки еды со стола, а отдайте животным и птицам.

Категорически запрещено сжигать траву.

Нельзя рыбачить сегодня, поскольку у рыб продолжается нерест.

Приметы погоды 10 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если березовые сережки уже опадают, то пора сеять зерновые.

Дождь 10 мая сулит хороший урожай зерна, но также обилие сорняков на огородах.

Пчелы появились с самого утра - день будет погожим и без осадков.

Если ночью и днем погода сильно отличается, то весь май будет переменчивый.

Вечером не видно комаров - к похолоданию и дождю.

Сильный холодный ветер сулит непогоду.

Появилась радуга - к теплому и солнечному маю.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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