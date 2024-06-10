Праздник 10 июня - Всемирный день мороженого, День рождения шариковой ручки, День разрисованных ладоней, Международный день геральдики, Всемирный день ремесленничества, Всемирный день модерна.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 10 июня
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 10 июня
10 июня - 161-й день года (162-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 204 дня.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
10 июня праздник отмечается в разных странах - предлагаем узнать, где именно и что встречают сегодня:
- День яичного рулета, День сообщества анонимных алкоголиков, День чая со льдом, День трав и специй - США.
- День часов - Япония.
- Праздник середины года - Вьетнам.
- Дeнь Пopтугaлии, Кaмoэнca и пopтугaльcкиx cooбщecтв - Пopтугaлия.
- День рождения короля - Австралия.
- День отмены рабства - Гвиана.
- День пограничника - Молдова.
- День детей - Гаити.
- День примирения - Конго.
- День военно-морских сил - Италия.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то граждане нашей страны не отмечают никаких национальных торжеств, поэтому могут присоединиться к международным.
Важные события в истории 10 июня
- 1793 - в Париже создан первый в мире публичный зоопарк, столицей США вместо Филадельфии стал Вашингтон.
- 1846 - шотландец Роберт Уильям Томсон получил в Лондоне патент на пневматические шины.
- 1848 - запущена первая телеграфная линия между Нью-Йорком и Чикаго.
- 1909 - основана Канберра, столица Австралии.
- 1943 - американский торговец Милтон Рейнольдс запатентовал в США шариковую ручку, изобретённую венгром Ласло Биро.
- 1946 - провозглашена итальянская республика.
- 1947 - "Сааб" произвёл свой первый автомобиль.
- 2021 - кольцеобразное солнечное затмение.
Какой сегодня церковный праздник
По новому календарю ПЦУ православные верующие отмечают 10 июня праздник - день памяти священномученика Тимофея, епископа Прусского. По старому стилю отмечаются Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoй Елeны Дивeeвcкoй, Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Никиты Χaлкидoнcкoгo, Дeнь пaмяти cвятитeля Игнaтия Ρocтoвcкoгo, Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Никeйcкaя и Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Гaличcкaя (Чуxлoмcкaя).
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 10 июня
Согласно запрету народной приметы, 10 июня категорически нельзя выходить на улицу днем - в это время там бродит существо с именем Полудница. Считается, что она может навлечь на человека беды - по той же причина запрещено ложиться спать днем, чтобы дух не проник в тело человека.
Народные приметы о погоде 10 июня:
- хорошая и ясная погода - к большому урожаю;
- птицы низко летают - к дождю;
- много муравьев в муравейнике - к ветренной погоде.
Наши предки верили, что дух дня 10 июня боится только святого Никиту - именно ему можно помолиться о здоровье и благополучии. Особенно это касается защиты маленьких детей, которых Полудница легко может увести с собой, защекотать или испугать.