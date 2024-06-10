В эту дату отмечается Всемирный день мороженого и День рождения шариковой ручки.

Праздник 10 июня - Всемирный день мороженого, День рождения шариковой ручки, День разрисованных ладоней, Международный день геральдики, Всемирный день ремесленничества, Всемирный день модерна.

10 июня - 161-й день года (162-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 204 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

10 июня праздник отмечается в разных странах - предлагаем узнать, где именно и что встречают сегодня:

Видео дня

День яичного рулета, День сообщества анонимных алкоголиков, День чая со льдом, День трав и специй - США .

. День часов - Япония .

. Праздник середины года - Вьетнам .

. Дeнь Пopтугaлии, Кaмoэнca и пopтугaльcкиx cooбщecтв - Пopтугaлия .

. День рождения короля - Австралия .

. День отмены рабства - Гвиана .

. День пограничника - Молдова .

. День детей - Гаити .

. День примирения - Конго .

. День военно-морских сил - Италия .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то граждане нашей страны не отмечают никаких национальных торжеств, поэтому могут присоединиться к международным.

Важные события в истории 10 июня

1793 - в Париже создан первый в мире публичный зоопарк, столицей США вместо Филадельфии стал Вашингтон.

1846 - шотландец Роберт Уильям Томсон получил в Лондоне патент на пневматические шины.

1848 - запущена первая телеграфная линия между Нью-Йорком и Чикаго.

1909 - основана Канберра, столица Австралии.

1943 - американский торговец Милтон Рейнольдс запатентовал в США шариковую ручку, изобретённую венгром Ласло Биро.

1946 - провозглашена итальянская республика.

1947 - "Сааб" произвёл свой первый автомобиль.

2021 - кольцеобразное солнечное затмение.

Какой сегодня церковный праздник

По новому календарю ПЦУ православные верующие отмечают 10 июня праздник - день памяти священномученика Тимофея, епископа Прусского. По старому стилю отмечаются Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoй Елeны Дивeeвcкoй, Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Никиты Χaлкидoнcкoгo, Дeнь пaмяти cвятитeля Игнaтия Ρocтoвcкoгo, Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Никeйcкaя и Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Гaличcкaя (Чуxлoмcкaя).

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 10 июня

Согласно запрету народной приметы, 10 июня категорически нельзя выходить на улицу днем - в это время там бродит существо с именем Полудница. Считается, что она может навлечь на человека беды - по той же причина запрещено ложиться спать днем, чтобы дух не проник в тело человека.

Народные приметы о погоде 10 июня:

хорошая и ясная погода - к большому урожаю;

птицы низко летают - к дождю;

много муравьев в муравейнике - к ветренной погоде.

Наши предки верили, что дух дня 10 июня боится только святого Никиту - именно ему можно помолиться о здоровье и благополучии. Особенно это касается защиты маленьких детей, которых Полудница легко может увести с собой, защекотать или испугать.

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