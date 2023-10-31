Народный праздник 1 ноября известен под названиями Кузьминки осенние, Иванов день, Проводы осени, День всех святых.

Православная церковь Украины 1 ноября по новому стилю чтит память бессребреников и чудотворцев Кузьмы и Дамиана Асийских и их матери Феодотии. По старому стилю 1 ноября почитают епископа Садока Персидского и празднуют перенесение мощей Иоанна Рыльского.

У католиков 1 ноября отмечается День всех святых. В эту дату чтят всех канонизированных святых и тех, кто совершал христианские подвиги, но остался не известен для церкви.

Наши предки в этот народный праздник провожали осень и встречали зиму. Одно из названий дня - Проводы осени. В давние времена в эту дату начинались первые зимние морозы. В холодные года уже лежал снег.

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Проводили осень в этот день богатым столом. К этому дню резали домашних уток и курей, а из мяса готовили пироги, бульоны и холодец. Также готовили блюда из куриных яиц. В праздник 1 ноября приглашали гостей и угощали сытными блюдами. Состоятельные люди отправляли домашнюю птицу в подарок более бедным родственникам.

В этот день у наших предков была традиция кормить птиц. Хозяева насыпали зерно и хлебные крошки посреди двора и ждали, чтобы прилетели птицы. Если еду начали клевать сороки, то зима будет сытной и спокойной, вороны - к сложным и голодным временам, сойки - к семейному счастью.

В народный праздник 1 ноября наши предки массово гуляли свадьбы. Не зря сам ноябрь месяц в давние времена называли "свадебник", а покровителей 1 ноября Кузьму и Дамьяна считали покровителями брака и семейной жизни. Перед свадьбой невеста встречалась с подругами на последние посиделки. Дата 1 ноября - очень удачна для свадьбы и венчания.

1 ноября - знак Зодиака

Рожденный 1 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники этого дня по характеру веселые и болтливые. Имеют талант к исцелению. Их легко разозлить, но они так же быстро успокаиваются. У этих людей хорошо развито логическое мышление, но они плохо понимают чужие эмоции. Любят делать подарки и радовать близких.

Что нельзя делать 1 ноября

Плохой приметой считается убить паука в этот день.

Нельзя отказывать в милостыни и в помощи близким сегодня. Тех, кто проявит великодушие, вознаградят святые Кузьма и Дамьян.

Не стоит в этот день оставлять сушиться на балконе или на улице вещи и белье.

После захода солнца нельзя выходить на улицу без веской причины.

Нельзя в этот день покупать предметы роскоши, делать необдуманные и излишние покупки. У того, кто будет расточительным сегодня, перестанут водиться деньги.

Приметы погоды 1 ноября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если день холодный, то через неделю наступит оттепель.

Выпал первый снег - через 40 дней наступит настоящая зима.

1 ноября выдалось тёплым - к теплой зиме и ранней весне.

Если пошел дождь, то первый снег выпадет только в конце ноября.

Синицы прилетели - скоро похолодает.

Гром в этот день предвещает частую смену погоды в ноябре.

Если на рябине и калине очень много ягод, то зима будет морозной и снежной.

Утренний туман в этот день предвещает потепление.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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