Народный праздник 1 февраля известен под названиями Трифонов день, Трифон-перезимник, Макарьев день, Макар-весноуказчик.

Православная церковь Украины 1 февраля по новому стилю чтит память преподобного Петра Галатийского, святого Вендиамина Вифинийского и мученика Трифона Фригийского, а также предпраздник Стретения Господнего. По старому стилю в этот день церковь чтит преподобного отшельника Макария Великого.

В давние времена февраль у украинцев был периодом свадеб. В течение месяца юноши отправляли сватов к дому возлюбленной. Если девушка была согласна на свадьбу, то выносила сватам вышитый вручную рушник, а если отказывалась, то несла тыкву. Если невеста соглашалась, то жених с родными приходил к ней домой на помолвку, а родители девушки шли к жениху на "смотрины".

Девушки в этот народный праздник молились о достойном женихе, а также занимались приворотами на возлюбленного. День посвящали рукоделию и вышивке свадебного рушника. В давние времена считалось, что каждая украинка должна уметь вышивать, иначе её не возьмут замуж. Замужние, но бездетные женщины, бросали в прорубь водоема букет цветов. Верили, что это поможет им забеременеть.

Видео дня

По приметам, заключенный в течение февраля брак будет счастливым и долгим.

В народе праздник 1 февраля известен под названием Трифон Мышегон. В эту дату люди занимались защитой погребов, зернохранилищ, амбаров и хлевов от грызунов. Обязательно гладили и пускали на ночлег кошек, чтобы те лучше ловили мышей. Святой Трифон также считается покровителем домашней птицы, поэтому в день его памяти давали лакомства курам и кропили птичник святой водой.

Женщины в народный праздник 1 февраля занимались рукоделием, а также заваривали чай из засушенным с лета целебных растений.

1 февраля - знак Зодиака

Рожденный 1 февраля человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня по характеру решительные и целеустремленные. Они очень талантливые, но добиться успеха им часто мешает лень и неусидчивость. Не любят долго планировать и тщательно обдумывать свои действия, а часто действуют на эмоциях. Легко адаптируются к изменениям и хорошо справляются с неожиданными трудностями.

Что нельзя делать 1 февраля

В этот день нельзя грубо обращаться с кошками, недокармливать их, выгонять на улицу.

Нельзя резать домашнюю птицу на мясо.

Для крепкого здоровья в текущем году 1 февраля не стоит заниматься физическим трудом, убирать, поднимать тяжелые вещи. В первую очередь этот запрет касается женщин. Заниматься тяжелым физическим трудом в этот день - к проблемам с женским здоровьем.

Нельзя носить грязную, старую, латанную обувь, иначе будут болеть ноги.

Приметы погоды 1 февраля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какая погода 1 февраля, таким будет весь месяц.

Куры начали линять - к потеплению.

Ясная погода с оттепелью предвещает раннюю весну.

Если в этот день началась метель, то она продлится до самого марта.

Снег целый день идет - в марте часто будут дожди.

Чем длиннее сосульки на крышах, тем лучше будет урожай зерновых в этом году.

Морозный день 1 февраля - к ранней и морозной весне.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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