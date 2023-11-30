Народный праздник 1 декабря известен под названиями Наумов день, Наум Грамотник, Платон и Роман Зимоуказатели.

Православная церковь Украины 1 декабря по новому стилю чтит праведного Филарета Милостивого и ветхозаветного пророка Наума. По старому стилю в этот день вспоминали мучеников Романа и Платона, а также отрока Варула и святого Алфея Кесарийского.

В первый день зимы наши предки судили о том, какими будут следующие три месяца. Зима во времена Киевской Руси была самым тяжелым временем года, когда люди выживали только с помощью припасов.

Народный праздник 1 декабря назывался Наумов день. Покровитель этого дня пророк Наум считается помощником в грамоте, обучении, науке. Наши предки в праздник 1 декабря отправляли на учебу школьников и студентов. Более зажиточные семьи приглашали учителей на дом.

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Взрослые люди в день Наума Грамотника тоже могут заняться обучением какому-то навыку или творчеством. Люди верили, что любая прочитанная в этот день книга надолго запомнится и отложится в памяти.

Этот народный праздник считается удачным для любого рукоделия и творчества - резьбы по дереву, лепки из глины, росписи посуды, рисования и изготовления ковров. Любые изделия получатся красивыми и долговечными. Однако день не очень удачный для вышивки и шитья.

1 декабря - знак Зодиака

Рожденный 1 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. У именинников этого дня непоколебимый и твердый характер. Если они поставили себе цель, то никто их не остановит. Их слова подтверждаются действиями. Они чаще проявляют любовь и привязанность действиями, а не комплиментами, из-за чего на них могут обижаться близкие. Их главным недостатком является чрезмерная строгость и неумение прощать чужие ошибки.

Что нельзя делать 1 декабря

Нельзя в этот день лениться и откладывать работу на потом, иначе никогда не доделаете свои дела.

Не нужно жаловаться на свою судьбу и личные проблемы в этот день, а также завидовать другим людям, иначе проблем станет еще больше.

Родителям в этот день нельзя одалживать и бесплатно отдавать детские вещи, чтобы вместе с ними не отдать счастье ребенка.

1 декабря не стоит подписывать важные бумаги, оформлять документы, заключать сделки и контракты.

Приметы погоды 1 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какая погода в первый день зимы, такой и вся зима будет.

Сильный ветер за окном предвещает холодную зиму.

Снег выпадает и сразу тает - первая половина декабря будет теплой.

Увидеть комара или муху - к оттепели.

Если ночью луну не видно за облаками, то скоро погода испортится.

Северный ветер дует - к похолоданию.

Утренний туман предвещает потепление.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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