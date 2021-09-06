6 сентября - 249-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 116 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День борьбы с прокрастинацией, День капы для зубов.

В США - Великий день кидания яйца, День кофейного мороженого, День чтения книги, День труда, в Болгарии - День объединения (Ден на Съединението), в Эсватини (Свазиленд) - День независимости, в Чили - День национального единства.

Памятные даты 6 сентября, годовщины и события

В 1819 году американский изобретатель Томас Бланчард запатентовал деревообрабатывающий профильный токарный станок, способный заменить труд 13 человек.

В 1852 году в Манчестере была открыта первая бесплатная библиотека Британии.

Читайте также5 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВ 1943 году, выступая в Гарвардском университете, Сэр Уинстон Черчилль заявил, что в недалеком будущем США и Англия станут единым государством.

В этот день в 1952 году в Женеве была подписана Всемирная конвенция об авторском праве.

В 1976 году советский пилот Виктор Беленко совершил побег в Японию на перехватчике МиГ-25П и передал иностранным властям самолет со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту. Получил политическое убежище в США, а позже американское гражданство. Беленко работал инженером по аэрокосмической технике и консультировал ВВС США. Его военный билет и полетный журнал хранятся в музее ЦРУ в Вашингтоне.

Военной коллегией Верховного суда СССР Беленко был заочно осужден по статье 64 УК РСФСР ("Измена родине") и приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. Япония вернула СССР самолет, но выставила счет в 40 тысяч долларов за организацию непредусмотренной стоянки, оплату услуг охраны, технического обслуживания, транспортировки и другие расходы, включая ремонт повреждений аэродромной инфраструктуры, имевших место во время приземления самолета. Счет советской стороной оплачен не был.

Читайте такжеНоволуние в сентябре 2021: когда наступит, советы для каждого знака ЗодиакаВ 1987 году в Балтиморе впервые хирургическим путем были разъединены сиамские близнецы.

В 1989 году из-за компьютерной ошибки 41 тысяча парижан получили письма, извещающие о том, что ими совершены убийства и грабежи вместо нарушений правил дорожного движения.

В 2002 году Совет директоров МВФ одобрил выделение Бразилии займа в размере 30,4 млрд долларов. Цель предоставления транша - предотвращение спада в крупнейшей экономике Южной Америки.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 сентября чтит память святого мученика Евтихия. Другие названия дня: "Евтихий", "День Евтихия", "Заря тихая".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ходить в лес и откликаться на эхо.

Приметы на 6 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

идет дождь - осень будет сухая и теплая;

темные тучи - вскоре похолодает;

сильно кричат синицы - к дождю;

много желудей - зима будет суровой.

Именины 6 сентября

Именины у Арсения, Георгия, Петра, Евтихия, Кузьмы и Максима.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева